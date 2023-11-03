СК: Установлено более 20 подозреваемых, участвовавших в беспорядках в Дагестане
Следственный комитет установил личности более 20 подозреваемых, которые участвовали в массовых беспорядках в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Там уточнили, что злоумышленники нанесли ущерб в размере сотен миллионов рублей в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы. Точная сумма станет известна после проведения всех необходимых экспертиз. В СК напомнили, что участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и погромами, наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет. При этом организаторам грозит до 15 лет.
Напомним, что 29 октября разъярённая толпа ворвалась на территорию махачкалинского аэропорта Уйташ и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, который прибыл из Тель-Авива. Туда сразу стянули силовиков, а следователи возбудили уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". По словам президента РФ Владимира Путина, события в Махачкале были инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины. После случившегося было решено усилить защиту межнационального и межрелигиозного согласия. Позднее в Кремле призвали не судить о республике по единичному инциденту.
ТАСС / Муса Салгереев