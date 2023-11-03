СК: Установлено более 20 подозреваемых, участвовавших в беспорядках в Дагестане

Там уточнили, что злоумышленники нанесли ущерб в размере сотен миллионов рублей в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы. Точная сумма станет известна после проведения всех необходимых экспертиз. В СК напомнили, что участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и погромами, наказывается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет. При этом организаторам грозит до 15 лет.