Меликов доложил Путину о наказании для участников беспорядков в Махачкале
Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал президенту России Владимиру Путину о том, какое наказание понесут организаторы и участники беспорядков в аэропорту Махачкалы. По его словам, к ответственности привлекут тех, кто попадает под соответствующие статьи уголовного или административного правонарушения.
Меликов отметил, что он против наказания всех без суда и следствия. По его словам, виновные в произошедшем инциденте не должны уйти от ответственности, "а тот, кто не виноват, не должен этой ответственности подвергнуться".
"Я призываю к тому, о чём сказал Владимир Владимирович, о чём сказал глава Следственного комитета — объективно разобраться и объективно наказать в первую очередь тех, кто организовал, спровоцировал это мероприятие и вовлёк туда людей", — сказал глава региона в беседе с журналистами.
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Напомним, вечером 29 октября разъярённая толпа ворвалась на территорию аэропорта в Махачкале и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, который прибыл из Тель-Авива. Таким образом был выражен протест против действий ЦАХАЛ в Палестине. Туда стянули силовиков. Полиция установила личности более 150 участников беспорядков, 83 из них задержаны. А Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". По словам президента России Владимира Путина, события в Махачкале инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины.
ТАСС / AP