Меликов доложил Путину о наказании для участников беспорядков в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал президенту России Владимиру Путину о том, какое наказание понесут организаторы и участники беспорядков в аэропорту Махачкалы. По его словам, к ответственности привлекут тех, кто попадает под соответствующие статьи уголовного или административного правонарушения.

Меликов отметил, что он против наказания всех без суда и следствия. По его словам, виновные в произошедшем инциденте не должны уйти от ответственности, "а тот, кто не виноват, не должен этой ответственности подвергнуться".