Бесчинства Палестине не помогут: Муфтий Татарстана дал мудрое напутствие после инцидента в Махачкале
Муфтий Татарстана Самигуллин: Беспорядки в Махачкале — чистой воды провокация
Погромы в аэропорту Махачкалы не имеют никакого отношения к защите мирных жителей Газы. Вымещать гнев на обычных гражданах еврейского происхождения нет никакого смысла, потому что это никак не поможет палестинцам, а вот мир и согласие между народами в России может нарушить надолго. Об этом сказал муфтий, председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин. Он призвал не поддаваться на провокации и фейки, сохранять добрососедские отношения, поддерживать друг друга и показать миру пример спокойного сосуществования.
"Ни в чём не повинных людей в Палестине бомбят без разбора, а им даже некуда бежать и негде укрыться. Если у кого-то не щемит в груди от ужаса в Палестине, значит, у него нет сердца... Каждый стремится поддержать Палестину по-своему. Но что ей точно не поможет, так это погромы и агрессия, хулиганство и бесчинства в далёких от неё регионах, как это случилось в Дагестане", — написал муфтий в телеграм-канале.
Самигуллин подчеркнул, что в определённой мере ему понятны чувства людей, которые прорвались в аэропорт Махачкалы, но он не считает возможным срывать злость на рядовых невиновных людях и наказывать их по национальному признаку.
"Очевидно, что акции с погромами в Дагестане организованы силами извне... Случай в Дагестане — чистой воды провокация, которую используют западные спецслужбы, играя на чувствах верующих людей. Они хотят изнутри разрушить нашу страну, стравить между собой представителей разных национальностей и религий. Чтобы сосед убивал соседа, брат шёл на брата", — добавил муфтий.
Напомним, 29 октября толпа мужчин прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, таким образом протестуя против действий ЦАХАЛ в Палестине. К 30 октября воздушная гавань возобновила приём рейсов. Полиция установила личности более 150 участников беспорядков, 83 из них задержаны. После событий в Дагестане президент России Владимир Путин провёл совещание с членами правительства и представителями ведомств. Глава государства заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были организованы с территории Украины руками западных спецслужб.
ТАСС / Егор Алеев