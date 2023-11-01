Бесчинства Палестине не помогут: Муфтий Татарстана дал мудрое напутствие после инцидента в Махачкале

Погромы в аэропорту Махачкалы не имеют никакого отношения к защите мирных жителей Газы. Вымещать гнев на обычных гражданах еврейского происхождения нет никакого смысла, потому что это никак не поможет палестинцам, а вот мир и согласие между народами в России может нарушить надолго. Об этом сказал муфтий, председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин. Он призвал не поддаваться на провокации и фейки, сохранять добрососедские отношения, поддерживать друг друга и показать миру пример спокойного сосуществования.

"Ни в чём не повинных людей в Палестине бомбят без разбора, а им даже некуда бежать и негде укрыться. Если у кого-то не щемит в груди от ужаса в Палестине, значит, у него нет сердца... Каждый стремится поддержать Палестину по-своему. Но что ей точно не поможет, так это погромы и агрессия, хулиганство и бесчинства в далёких от неё регионах, как это случилось в Дагестане", — написал муфтий в телеграм-канале.

Самигуллин подчеркнул, что в определённой мере ему понятны чувства людей, которые прорвались в аэропорт Махачкалы, но он не считает возможным срывать злость на рядовых невиновных людях и наказывать их по национальному признаку.