"Хватит беспредельничать!": Дагестанские бойцы позвали на СВО погромщиков из Махачкалы
Дагестанцы записали видео из зоны СВО, где осудили беспорядки в Махачкале
Участвующие в спецоперации дагестанцы обратились к землякам, устроившим беспорядки в Махачкале. Они предложили "горячим, южным парням" прийти на фронт и помочь бить врага, а не устраивать погромы в тылу. Видеообращения расходятся в Сети.
Дагестанцы из зоны СВО осудили земляков за погромы в Махачкале. Видео © t.me / Все СМИ здесь
"Дагестанцы хватит беспредельничать. Приезжайте лучше в зону СВО и помогите нам", — сказал один из военнослужащих.
Бойцы призвали погромщиков не искать террористов в тылу, а также напомнили, что западные провокаторы только и ждут, чтобы стравить народы России. Внутренние беспорядки — это цель врагов нашей страны, которые будут искать любой повод разжечь конфликт в российских регионах, подчеркнули солдаты из зоны СВО.
Напомним, 29 октября толпа мужчин прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, после чего туда были стянуты силовики. К 30 октября воздушную гавань освободили от нарушителей, и она возобновила приём рейсов. Полиция установила личности более 150 участников беспорядков, 83 из них задержаны. В Кремле назвали события в Махачкале результатом вмешательства извне. Президент России Владимир Путин объяснил, как Украина связана с событиями в Дагестане.
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