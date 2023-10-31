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31 октября, 11:13

"Хватит беспредельничать!": Дагестанские бойцы позвали на СВО погромщиков из Махачкалы

Дагестанцы записали видео из зоны СВО, где осудили беспорядки в Махачкале

Участвующие в спецоперации дагестанцы обратились к землякам, устроившим беспорядки в Махачкале. Они предложили "горячим, южным парням" прийти на фронт и помочь бить врага, а не устраивать погромы в тылу. Видеообращения расходятся в Сети.

Дагестанцы из зоны СВО осудили земляков за погромы в Махачкале. Видео © t.me / Все СМИ здесь

"Дагестанцы хватит беспредельничать. Приезжайте лучше в зону СВО и помогите нам", — сказал один из военнослужащих.

Бойцы призвали погромщиков не искать террористов в тылу, а также напомнили, что западные провокаторы только и ждут, чтобы стравить народы России. Внутренние беспорядки — это цель врагов нашей страны, которые будут искать любой повод разжечь конфликт в российских регионах, подчеркнули солдаты из зоны СВО.

Отец автора фразы "Работайте, братья" обратился к погромщикам из Махачкалы

Отец автора фразы "Работайте, братья" обратился к погромщикам из Махачкалы

Напомним, 29 октября толпа мужчин прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, после чего туда были стянуты силовики. К 30 октября воздушную гавань освободили от нарушителей, и она возобновила приём рейсов. Полиция установила личности более 150 участников беспорядков, 83 из них задержаны. В Кремле назвали события в Махачкале результатом вмешательства извне. Президент России Владимир Путин объяснил, как Украина связана с событиями в Дагестане.

Обложка ©

t.me / Все СМИ здесь

Татьяна Миссуми
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