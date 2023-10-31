"Хватит беспредельничать!": Дагестанские бойцы позвали на СВО погромщиков из Махачкалы

Участвующие в спецоперации дагестанцы обратились к землякам, устроившим беспорядки в Махачкале. Они предложили "горячим, южным парням" прийти на фронт и помочь бить врага, а не устраивать погромы в тылу. Видеообращения расходятся в Сети.

Дагестанцы из зоны СВО осудили земляков за погромы в Махачкале. Видео © t.me / Все СМИ здесь

"Дагестанцы хватит беспредельничать. Приезжайте лучше в зону СВО и помогите нам", — сказал один из военнослужащих.