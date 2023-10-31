Отец автора фразы "Работайте, братья" обратился к погромщикам из Махачкалы

Депутат Госдумы от Дагестана Нурбаганд Нурбагандов, сын которого произнёс знаменитую фразу "Работайте, братья!" и посмертно стал Героем России, осудил участников массовых беспорядков в Махачкале. Лайф публикует выступление парламентария.

Депутат Госдумы от Дагестана Нурбаганд Нурбагандов осудил погромщиков в Махачкале. Видео © LIFE

"Разъярённые молодые ребята ворвались на взлётную полосу аэропорта, ломали двери, заходили в салон самолёта, где находились дети и женщины. Этот самолёт, который прилетел из Израиля, большинство там оказались наши люди, дагестанцы, кто поехал на лечение и теперь возвращался", — отметил Нурбагандов.