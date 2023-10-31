Отец автора фразы "Работайте, братья" обратился к погромщикам из Махачкалы
Отец Героя России Магомеда Нурбагандова осудил массовые беспорядки в Махачкале
Депутат Госдумы от Дагестана Нурбаганд Нурбагандов, сын которого произнёс знаменитую фразу "Работайте, братья!" и посмертно стал Героем России, осудил участников массовых беспорядков в Махачкале. Лайф публикует выступление парламентария.
Депутат Госдумы от Дагестана Нурбаганд Нурбагандов осудил погромщиков в Махачкале. Видео © LIFE
"Разъярённые молодые ребята ворвались на взлётную полосу аэропорта, ломали двери, заходили в салон самолёта, где находились дети и женщины. Этот самолёт, который прилетел из Израиля, большинство там оказались наши люди, дагестанцы, кто поехал на лечение и теперь возвращался", — отметил Нурбагандов.
Он подчеркнул, что полностью поддерживает мнение президента РФ Владимира Путина, сказавшего ранее, что так нельзя решать вопросы. Депутат также назвал погромы "неприятным для республики событием" и напомнил, что сейчас дагестанцы отважно сражаются в зоне спецоперации, а учинённые беспорядки негативно сказываются на репутации всей национальности.
Напомним, вечером 29 октября толпа мужчин прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, после чего туда были стянуты силовики. К 30 октября воздушную гавань освободили от незаконно проникших людей, она возобновила приём рейсов. Полиция уже установила личности более 150 активных участников беспорядков, 83 из них задержаны. В Кремле назвали события в Махачкале результатом вмешательства извне. Президент России Владимир Путин провёл в связи с произошедшим совещание, где объяснил, как Украина связана с событиями в Дагестане.
ТАСС / AP