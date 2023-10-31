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31 октября, 09:58

Отец автора фразы "Работайте, братья" обратился к погромщикам из Махачкалы

Отец Героя России Магомеда Нурбагандова осудил массовые беспорядки в Махачкале

Депутат Госдумы от Дагестана Нурбаганд Нурбагандов, сын которого произнёс знаменитую фразу "Работайте, братья!" и посмертно стал Героем России, осудил участников массовых беспорядков в Махачкале. Лайф публикует выступление парламентария.

Депутат Госдумы от Дагестана Нурбаганд Нурбагандов осудил погромщиков в Махачкале. Видео © LIFE

"Разъярённые молодые ребята ворвались на взлётную полосу аэропорта, ломали двери, заходили в салон самолёта, где находились дети и женщины. Этот самолёт, который прилетел из Израиля, большинство там оказались наши люди, дагестанцы, кто поехал на лечение и теперь возвращался", — отметил Нурбагандов.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает мнение президента РФ Владимира Путина, сказавшего ранее, что так нельзя решать вопросы. Депутат также назвал погромы "неприятным для республики событием" и напомнил, что сейчас дагестанцы отважно сражаются в зоне спецоперации, а учинённые беспорядки негативно сказываются на репутации всей национальности.

Захарова обличила провокаторов беспорядков в махачкалинском аэропорту

Захарова обличила провокаторов беспорядков в махачкалинском аэропорту

Напомним, вечером 29 октября толпа мужчин прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, после чего туда были стянуты силовики. К 30 октября воздушную гавань освободили от незаконно проникших людей, она возобновила приём рейсов. Полиция уже установила личности более 150 активных участников беспорядков, 83 из них задержаны. В Кремле назвали события в Махачкале результатом вмешательства извне. Президент России Владимир Путин провёл в связи с произошедшим совещание, где объяснил, как Украина связана с событиями в Дагестане.

Обложка ©

ТАСС / AP

Татьяна Миссуми
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