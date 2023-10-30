Захарова обличила провокаторов беспорядков в махачкалинском аэропорту

Киевский режим сыграл ключевую роль в деструктивной акции на территории махачкалинского аэропорта, произошедшей минувшей ночью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который, в свою очередь, действовал руками осевших там отъявленных русофобов. Оперативность заявлений и публикаций Владимира Зеленского, а также их содержание являются прямым свидетельством того, что информационная диверсия, предпринятая киевскими спецслужбами, носит скоординированный характер", — указала она.

Дипломат назвала показательной замешанность в беспорядках ресурсов, связанных с бывшим депутатом Госдумы и беглым провокатором Ильёй Пономарёвым*. Он, напомнила Захарова, ранее неоднократно заявлял о желании навредить России.

Представитель МИД добавила, что беспорядки в махачкалинском аэропорту были спланированной и осуществлённой извне провокацией с целью подрыва единства РФ. Инспираторами же стали те, кто уже прибегал к экстремистским и террористическим методам для дестабилизации внутриполитической ситуации в нашей стране.