Захарова обличила провокаторов беспорядков в махачкалинском аэропорту
Захарова: Киев сыграл ключевую роль в беспорядках в аэропорту Махачкалы
Киевский режим сыграл ключевую роль в деструктивной акции на территории махачкалинского аэропорта, произошедшей минувшей ночью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который, в свою очередь, действовал руками осевших там отъявленных русофобов. Оперативность заявлений и публикаций Владимира Зеленского, а также их содержание являются прямым свидетельством того, что информационная диверсия, предпринятая киевскими спецслужбами, носит скоординированный характер", — указала она.
Дипломат назвала показательной замешанность в беспорядках ресурсов, связанных с бывшим депутатом Госдумы и беглым провокатором Ильёй Пономарёвым*. Он, напомнила Захарова, ранее неоднократно заявлял о желании навредить России.
Представитель МИД добавила, что беспорядки в махачкалинском аэропорту были спланированной и осуществлённой извне провокацией с целью подрыва единства РФ. Инспираторами же стали те, кто уже прибегал к экстремистским и террористическим методам для дестабилизации внутриполитической ситуации в нашей стране.
Напомним, минувшим вечером разъярённая толпа ворвалась на территорию махачкалинского аэропорта и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, прибывший из Тель-Авива. Туда сразу стянули силовиков, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". На данный момент известно о более чем 20 пострадавших, воздушную гавань освободили от участников беспорядков. А сегодня Росавиация скорректировала срок приостановки работы воздушной гавани в связи со стабилизацией обстановки.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов, а также в перечень физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
ТАСС / Александр Рюмин