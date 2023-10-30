На вызвавшем беспорядки самолёте Тель-Авив – Махачкала в основном были женщины и дети

На борту самолёта, прилетевшего в Махачкалу вечером 29 октября из Тель-Авива, было около 50 пассажиров, большинство из них — женщины и дети, среди которых был один ребёнок, подключённый к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом рассказал генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов.

Генеральный директор аэропорта Махачкалы Рамазанов — о пассажирах самолёта из Тель-Авива. Видео © t.me / РГВК "Дагестан"

"Там были в основном женщины и дети, мужчин было, может быть, пять-десять человек из 50. Один ребёнок даже был колясочный, который на искусственной вентиляции лёгких, он тоже со всей массой вынужден был скрываться", — объяснил генеральный директор махачкалинского аэропорта.