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30 октября, 12:31

На вызвавшем беспорядки самолёте Тель-Авив – Махачкала в основном были женщины и дети

Глава аэропорта Махачкалы: 90% пассажиров рейса из Израиля были женщины и дети

На борту самолёта, прилетевшего в Махачкалу вечером 29 октября из Тель-Авива, было около 50 пассажиров, большинство из них — женщины и дети, среди которых был один ребёнок, подключённый к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом рассказал генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов.

Генеральный директор аэропорта Махачкалы Рамазанов — о пассажирах самолёта из Тель-Авива. Видео © t.me / РГВК "Дагестан"

"Там были в основном женщины и дети, мужчин было, может быть, пять-десять человек из 50. Один ребёнок даже был колясочный, который на искусственной вентиляции лёгких, он тоже со всей массой вынужден был скрываться", объяснил генеральный директор махачкалинского аэропорта.

Он также сообщил что депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров был на месте событий и вёл с собравшимися переговоры, встав на защиту пассажиров самолёта. Отчасти именно благодаря его действиям удалось избежать жертв и нанесения вреда здоровью людей на борту.

Аэропорт Махачкалы возобновил приём рейсов — за одним исключением

Аэропорт Махачкалы возобновил приём рейсов — за одним исключением

Напомним, вечером 29 октября толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, после чего туда были стянуты силовики. СК возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". Также известно о более чем 20 пострадавших. Аэропорт уже освобождён от незаконно проникших людей. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал эти события беспределом и заверил, что ситуация получит соответствующую оценку правоохранителей. Сегодня Росавиация скорректировала срок приостановки работы воздушной гавани в связи со стабилизацией обстановки.

Обложка ©

ТАСС / AP

Юрий Лысенко
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