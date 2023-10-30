На вызвавшем беспорядки самолёте Тель-Авив – Махачкала в основном были женщины и дети
Глава аэропорта Махачкалы: 90% пассажиров рейса из Израиля были женщины и дети
На борту самолёта, прилетевшего в Махачкалу вечером 29 октября из Тель-Авива, было около 50 пассажиров, большинство из них — женщины и дети, среди которых был один ребёнок, подключённый к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом рассказал генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов.
Генеральный директор аэропорта Махачкалы Рамазанов — о пассажирах самолёта из Тель-Авива. Видео © t.me / РГВК "Дагестан"
"Там были в основном женщины и дети, мужчин было, может быть, пять-десять человек из 50. Один ребёнок даже был колясочный, который на искусственной вентиляции лёгких, он тоже со всей массой вынужден был скрываться", — объяснил генеральный директор махачкалинского аэропорта.
Он также сообщил что депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров был на месте событий и вёл с собравшимися переговоры, встав на защиту пассажиров самолёта. Отчасти именно благодаря его действиям удалось избежать жертв и нанесения вреда здоровью людей на борту.
Напомним, вечером 29 октября толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, после чего туда были стянуты силовики. СК возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". Также известно о более чем 20 пострадавших. Аэропорт уже освобождён от незаконно проникших людей. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал эти события беспределом и заверил, что ситуация получит соответствующую оценку правоохранителей. Сегодня Росавиация скорректировала срок приостановки работы воздушной гавани в связи со стабилизацией обстановки.
ТАСС / AP