В Кремле поддержали главу Дагестана по теме наведения порядка после событий в аэропорту Махачкалы
Песков: Кремль поддержал Меликова после слов о наказании участников беспорядков
Кремль поддерживает позицию главы Дагестана Сергея Меликова в вопросах наказания участников беспорядков в аэропорту Махачкалы и наведения порядка в регионе. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это глава региона, это его прерогатива. Он занимается наведением порядка в своём регионе после такого инцидента", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Отвечая на вопрос, поддерживает ли Кремль Меликова в этом вопросе, Песков заявил: "Разумеется".
Ранее Меликов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, какое наказание понесут организаторы и участники беспорядков в аэропорту Махачкалы. По его словам, к ответственности привлекут тех, кто попадает под соответствующие статьи уголовного или административного правонарушения.
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Напомним, что 29 октября разъярённая толпа ворвалась на территорию махачкалинского аэропорта и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, прибывший из Тель-Авива. Туда сразу стянули силовиков, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". Известно о более чем 20 пострадавших. По словам президента РФ Владимира Путина, события в Махачкале инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины. После случившегося принято решение усилить защиту межнационального и межрелигиозного согласия. Накануне стало известно, что число арестованных участников беспорядков возросло до 15.
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