В Кремле поддержали главу Дагестана по теме наведения порядка после событий в аэропорту Махачкалы

Кремль поддерживает позицию главы Дагестана Сергея Меликова в вопросах наказания участников беспорядков в аэропорту Махачкалы и наведения порядка в регионе. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это глава региона, это его прерогатива. Он занимается наведением порядка в своём регионе после такого инцидента", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли Кремль Меликова в этом вопросе, Песков заявил: "Разумеется".