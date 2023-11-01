"Глобальная провокация": Раскрыты истинные цели США и Киева в разжигании беспорядков в Дагестане из-за Газы

Беспорядки в Дагестане — не просто попытка дестабилизировать ситуацию в многонациональной кавказской республике, а глобальная антироссийская провокация. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог и эксперт ЭИСИ — кандидат исторических наук Александр Рудаков, комментируя прорыв разъярённой толпы на территорию аэропорта Махачкалы в поисках евреев.

"Запад и их украинские "прокси", инициировавшие беспорядки через подконтрольную им сетку телеграм-каналов, пытались подорвать международный авторитет России, делали ставку на разжигание межнационального и межрелигиозного конфликта в нашем обществе. И при этом подставляли под удар, создавали реальную угрозу для жизни и безопасности евреев, жителей Израиля, последователей иудаизма", — заявил политолог.

Он указал, что на этом фоне абсолютно цинично звучат сделанные в связи с событиями в Дагестане заявления американской стороны, спикеры которой фактически пытаются обвинить в антисемитизме российское государство. Для всех уже очевидно, что нити беспорядков ведут в Киев и далее — в США. Возникает резонный вопрос: кто же здесь реальный враг евреев и антисемит, несмотря на все публичные декларации солидарности с еврейским государством?

Историк также отметил, что в США и Западной Европе представители мусульманских кругов и левые активисты выходят на митинги, чтобы выразить несогласие с позицией своих правительств в палестино-израильском конфликте. В России ситуация принципиально иная. Сначала Советский Союз, а потом и Российская Федерация поддерживали права палестинцев на самоопределение. Позиция Москвы, согласно которой на Ближнем Востоке должны мирно существовать два государства — Израиль и Палестина, имеет принципиальный характер и не меняется в зависимости от политической конъюнктуры.

Сейчас президент России Владимир Путин апеллирует к тому, что в основу мира на Ближнем Востоке должна быть положена реализация тех решений, которые были приняты ещё в прошлом веке ООН (резолюция Совета Безопасности ООН 242). Эта позиция всегда выражалась публично и хорошо известна как за пределами, так и внутри нашей страны, о ней знают все, кого так или иначе волнует данный вопрос, добавил собеседник Лайфа.