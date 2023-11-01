"Глобальная провокация": Раскрыты истинные цели США и Киева в разжигании беспорядков в Дагестане из-за Газы
Историк Рудаков: Беспорядки в Дагестане — глобальная антироссийская провокация
Беспорядки в Дагестане — не просто попытка дестабилизировать ситуацию в многонациональной кавказской республике, а глобальная антироссийская провокация. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог и эксперт ЭИСИ — кандидат исторических наук Александр Рудаков, комментируя прорыв разъярённой толпы на территорию аэропорта Махачкалы в поисках евреев.
"Запад и их украинские "прокси", инициировавшие беспорядки через подконтрольную им сетку телеграм-каналов, пытались подорвать международный авторитет России, делали ставку на разжигание межнационального и межрелигиозного конфликта в нашем обществе. И при этом подставляли под удар, создавали реальную угрозу для жизни и безопасности евреев, жителей Израиля, последователей иудаизма", — заявил политолог.
Он указал, что на этом фоне абсолютно цинично звучат сделанные в связи с событиями в Дагестане заявления американской стороны, спикеры которой фактически пытаются обвинить в антисемитизме российское государство. Для всех уже очевидно, что нити беспорядков ведут в Киев и далее — в США. Возникает резонный вопрос: кто же здесь реальный враг евреев и антисемит, несмотря на все публичные декларации солидарности с еврейским государством?
Историк также отметил, что в США и Западной Европе представители мусульманских кругов и левые активисты выходят на митинги, чтобы выразить несогласие с позицией своих правительств в палестино-израильском конфликте. В России ситуация принципиально иная. Сначала Советский Союз, а потом и Российская Федерация поддерживали права палестинцев на самоопределение. Позиция Москвы, согласно которой на Ближнем Востоке должны мирно существовать два государства — Израиль и Палестина, имеет принципиальный характер и не меняется в зависимости от политической конъюнктуры.
Сейчас президент России Владимир Путин апеллирует к тому, что в основу мира на Ближнем Востоке должна быть положена реализация тех решений, которые были приняты ещё в прошлом веке ООН (резолюция Совета Безопасности ООН 242). Эта позиция всегда выражалась публично и хорошо известна как за пределами, так и внутри нашей страны, о ней знают все, кого так или иначе волнует данный вопрос, добавил собеседник Лайфа.
"В этой ситуации выдвигать в России те требования, которые звучат сейчас в Западной Европе, — это всё равно что ломиться в открытую дверь. Очевидно, что нет рационального повода и нет предмета для выхода на протестные акции тех, кто ощущает свою вовлечённость в палестинскую повестку", — подытожил Рудаков.
Лайф напоминает, что вечером 29 октября разъярённая толпа ворвалась на территорию махачкалинского аэропорта и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, прибывший из Тель-Авива. Туда сразу стянули силовиков, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". Известно о более чем 20 пострадавших. По словам президента России Владимира Путина, события в Махачкале инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины. После случившегося принято решение усилить защиту межнационального и межрелигиозного согласия. Сегодня стало известно, что число арестованных участников беспорядков возросло до 15.
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