Названа предварительная сумма ущерба от инцидента в аэропорту Махачкалы

Предварительный ущерб от событий в аэропорту Махачкалы оценили в 285 миллионов рублей. Такую сумму назвал государственный секретарь Республики Дагестан и депутат Госдумы Хизри Абакаров в своём телеграм-канале. По его словам, в воздушной гавани продолжают восстанавливать то, что "разрушили, сломали, своровали".

"Мы пригласили экспертов-оценщиков, которые вычисляют, во сколько обошлись все эти разрушения. Сегодня сумма подсчитанного ущерба уже достигла 285 миллионов рублей, и подсчёт ещё ведётся", — проинформировал он.