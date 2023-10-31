Названа предварительная сумма ущерба от инцидента в аэропорту Махачкалы
Абакаров: Причинённый аэропорту Махачкалы ущерб превышает 285 млн рублей
Аэропорт Махачкалы. Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС
Предварительный ущерб от событий в аэропорту Махачкалы оценили в 285 миллионов рублей. Такую сумму назвал государственный секретарь Республики Дагестан и депутат Госдумы Хизри Абакаров в своём телеграм-канале. По его словам, в воздушной гавани продолжают восстанавливать то, что "разрушили, сломали, своровали".
"Мы пригласили экспертов-оценщиков, которые вычисляют, во сколько обошлись все эти разрушения. Сегодня сумма подсчитанного ущерба уже достигла 285 миллионов рублей, и подсчёт ещё ведётся", — проинформировал он.
По словам Абакарова, абсолютно все, кто крушил аэропорт, попали на камеры наблюдения, их личности легко опознаваемы. Помимо уголовной ответственности за захват стратегического объекта власти Дагестана будут требовать, чтобы эти люди возместили весь нанесённый ущерб. А до этого момента их не будут обслуживать в аэропорту Махачкалы.
Напомним, что вечером 29 октября разъярённая толпа ворвалась на территорию махачкалинского аэропорта и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, прибывший из Тель-Авива. Туда сразу стянули силовиков, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". Известно о более чем 20 пострадавших. По словам президента России Владимира Путина, события в Махачкале инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины. Глава государства также дал поручение принять меры по защите межнационального и межрелигиозного согласия.