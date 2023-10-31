Выводы Путина: Кто и как раскачивает Дагестан и кому понадобился штурм аэропорта Какое финансирование могло быть использовано для организации штурма российского аэропорта в Дагестане и каким силам выгодны такие беспорядки. 31 октября, 11:03 Толпой, которая ринулась в аэропорт после фейка о беженцах в отеле "Фламинго", умело управляли, выяснили специалисты. Обложка © ТАСС / Рамазан Рашидов

Как президент оценил события в Дагестане

На ночном совещании в Ново-Огареве с членами правительства и представителями ведомств президент Владимир Путин заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были инспирированы с территории Украины руками западных спецслужб, с ними Россия борется в зоне СВО. "Мрази, да и только", — жёстко отреагировал президент Владимир Путин на попытки киевского режима инспирировать погромы в России. Касаясь событий в Дагестане, глава государства отметил, что нападение на горских евреев и их семьи никак не поможет Палестине. Правящие элиты США, не добиваясь успехов на поле боя, пытаются ослабить Россию изнутри. Поскольку наша страна сражается за новый мир против угасающей сверхдержавы, сообщил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огареве во время совещания по следам событий в махачкалинском аэропорту. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Сейчас в Сети идёт тиражирование кадров из Дагестана, где Россию обвиняют в антисемитизме. "Для этого применяют самые разные средства, как мы видим, и ложь, и провокации, и изощрённые технологии психологической и информационной агрессии", — напомнил президент.

Последствия и жертвы

Напомним, в минувшие выходные штурм аэропорта Уйташ в Махачкале отправил в нокдаун местную власть. Толпой умело управляли, выяснили специалисты. Сведения о будущем митинге появились в Интернете заранее, но силовики в республике не смогли вовремя распознать признаки надвигающегося бунта, можно сказать, проспали прецедент, который негативно повлиял на имидж России в сфере межрелигиозного взаимодействия.

После акции протеста установлено более 150 активных участников беспорядков, задержано более 80. Пострадало девять сотрудников МВД, один скончался. Следственные действия продолжаются, руководство республики перешло на круглосуточный режим. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что снисхождения участникам беспорядков не будет.

После акции протеста установлено более 150 активных участников беспорядков, задержано более 80. Фото © ТАСС / AP

Что происходило в Дагестане

28 октября в соцсети был сделан вброс о том, что в одном из отелей Хасавюрта размещены беженцы из Израиля, воюющего сейчас с Палестиной. Началась эмоциональная раскачка жителей исламской республики на национальной почве. Активную роль сыграл в этом канал "Утро Дагестана", который курируется украинским Центром информационно-психологических операций (ЦИПсО), а его администратором является бежавший из России иноагент Илья Пономарёв*.

Илья Пономарев*. Фото © ТАСС / Zuma / Serg Glovny

В итоге несколько сотен человек собрались у отеля "Фламинго" в Хасавюрте. Город находится в 90 километрах от столицы республики Махачкалы. Требование толпы сводилось к выселению евреев. Полиция разрешила убедиться протестующим, что никого из Израиля в гостинице нет.

На следующий день в Махачкале в аэропорту самолёт из Тель-Авива, который приземлился в 19:17, уже встречала толпа. Агрессивно настроенные люди прорвались внутрь и даже на взлётное поле. В итоге граждан Израиля они так и не нашли, но по Сети распространились кадры протестующих, заглядывающих даже в двигатель самолёта, а затем произошло нападение на полицейский автомобиль. Также, судя по кадрам, полиция не занялась вовремя разгоном агрессивной толпы, которая не только громила аэропорт, но и нападала на полицию. Местные власти закрыли аэропорт, рейсы были перенаправлены.

Павел Дуров уже заблокировал канал "Утро Дагестана", призывающий к массовым беспорядкам, а также все подобные каналы, разжигающие ненависть по религиозному и национальному признаку. "Каналы, призывающие к насилию, будут заблокированы за нарушение правил "Телеграма", Google, Apple и всего цивилизованного мира", — сообщил он.

Почему вовремя не отреагировали местные власти

— У силовиков не было команды, а в региональном руководстве не знали, что делать, — говорит глава частной разведывательной компании Роман Ромачев. — Действия региональных властей достаточно классические. Они не способны отслеживать такие ситуации, так же как и выявлять их разведпризнаки, и не могут противодействовать этим акциям — не обучены это делать. В России отсутствует информационная система, которая занималась бы предупреждением подобных рисков, нет кадров для противодействия новым вызовам и угрозам.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов на территории международного аэропорта Махачкалы, где накануне прошла акция протеста после приземления регулярного рейса из Тель-Авива. Фото © ТАСС / Муса Салгереев

А раз такой защиты нет, утверждает эксперт, то аналог может быть повторён в любом другом городе, даже на уровне местного учебного заведения, завода и так далее, из-за ерунды.

— Ситуация в Дагестане продемонстрировала серьёзные недостатки органов власти, во-первых, они всё прекрасно видели, и в этом признался руководитель республики Сергей Меликов, что идёт радикализация, но власти не отреагировали мгновенно и ничего не сделали. Во время штурма полиция заняла пассивную позицию, — отмечает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. — Ошибки случаются, но важно, какие выводы будут сделаны из них. Нужно демонстративно наказать тех, кто участвовал в штурме и засветился на камеры. Важен и вопрос дерадикализации республики. Палестинское дело трактуется как общеисламское дело, но важно не допускать погромов на национальной основе.

Кто и как организовывал штурм аэропорта в Дагестане

— Вся проведённая акция была спланирована и организована в том числе с участием украинского ЦИПсО. Более того, есть основания полагать, что некоторые российские оппозиционеры приложили здесь руку, — комментирует Роман Ромачев. — Например, неделю назад, когда Михаил Ходорковский собирал своих сторонников в Мадриде, он высказался, что намерен поднимать общественность и будет делать это в Дагестане.

По его словам, идёт раскачка ситуации изнутри. Здесь мы видим комплексный подход в организации этого события, отмечает эксперт. Задействованы и значимые финансы для этого.

— Сбор толпы произошёл после публикации объявлений, в которых речь шла о сборе курьеров, то есть людей, которые не имеют серьёзного образования, и такие лица нужны в качестве живой силы для подобных мероприятий, — говорит Ромачев. — Самое главное, что вся машина Запада была готова к этому повороту, даже статья на портале Википедии под названием "Антиеврейские волнения на Северном Кавказе" создана за час до приземления в Махачкале самолёта из Тель-Авива.

По словам эксперта, идёт раскачка ситуации в России изнутри. Фото © t.me / Будни манипулятора

Почему западные СМИ поставили штурм аэропорта в хедлайнеры

Медиа от Нью-Йорка до Лондона подхватили этот повод, потому что любой негатив из России они пытаются использовать себе во благо. Более того, работа идёт в информационной связке с Украиной, поэтому весь отрицательный контент из нашей страны является ударом по России, напоминают эксперты.

США осуждают антисемитские протесты в Дагестане, сообщила The Washington Post, демонстрируя поддержку еврейской общины. Фото © ТАСС / Рамазан Рашидов

"Инцидент в Дагестане стал последней иллюстрацией огромной напряжённости и разногласий в мире в связи с продолжающейся войной между Израилем и ХАМАС", — отметили в CNN спустя сутки после событий. Однако выступление президента России, где Путин, по мнению издания, счёл себя втянутым в экзистенциальную борьбу с США и Западом, а главным полем битвы назвал Украину, обозначило "тех, кто стоит за этой трагедией". И глава России теперь, похоже, проводит прямую линию между Украиной и сектором Газа.

На что отреагировали в США. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что это ложное обвинение. "Это классическая российская риторика: когда что-то идёт не так в твоей стране — обвиняй кого-то другого, сваливай всё на внешнее влияние".

"В течение последних суток жители в Дагестане осаждали гостиницу в поисках еврейских постояльцев и штурмовали аэропорт после появления сообщений о прибытии в город рейса из Тель-Авива", — продолжает The Guardian, напоминая, что в столице КБР Нальчике в воскресенье был подожжён строящийся еврейский центр.

О том, что США осуждают антисемитские протесты в Дагестане, сообщила The Washington Post, демонстрируя поддержку еврейской общины. Таким образом, тема организованного антисемитизма в России, которая никогда не использовалась, стала не просто событием в многонациональной исламской республике, но и вошла в мировые тренды, подорвав имидж России в сфере межрегионального взаимодействия.

* Включён в список иноагентов.

Авторы Елена Стафеева