Три выстрела в воздух, четвёртый — в лоб: Кадыров дал жёсткий приказ после беспорядков в Махачкале
Кадыров приказал стрелять в зачинщиков беспорядков после трёх предупреждений
Глава Чечни Рамзан Кадыров провёл совещание с представителями МВД и Росгвардии после инцидента в Махачкале. Он призвал силовиков немедленно задерживать зачинщиков беспорядков, если они начнутся в регионе.
"Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки — задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвёртый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ", — заявил Кадыров.
При этом накануне лидер Чеченской Республики уже призывал не расшатывать ситуацию изнутри по отношению к евреям из-за действий властей Израиля. Он подчеркнул, что нельзя идти на поводу у врагов России и громить аэропорты, призывать к насилию.
Напомним, вечером 29 октября толпа мужчин прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, после чего туда были стянуты силовики. К 30 октября воздушную гавань освободили от незаконно проникших людей, она возобновила приём рейсов. Полиция уже установила личности более 150 активных участников беспорядков, 83 из них задержаны. В Кремле назвали события в Махачкале результатом вмешательства извне. Президент России Владимир Путин провёл в связи с произошедшим совещание, где объяснил, как Украина связана с событиями в Дагестане.
ТАСС / Татьяна Барыбина