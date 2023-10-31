Три выстрела в воздух, четвёртый — в лоб: Кадыров дал жёсткий приказ после беспорядков в Махачкале

Глава Чечни Рамзан Кадыров провёл совещание с представителями МВД и Росгвардии после инцидента в Махачкале. Он призвал силовиков немедленно задерживать зачинщиков беспорядков, если они начнутся в регионе.

"Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки — задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвёртый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ", — заявил Кадыров.