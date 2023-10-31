Хасбика могут привлечь к ответственности по статье об экстремизме
Прокуратура проверит Хасбика на антисемитизм и призывы к беспорядкам в Дагестане
Хасбик (настоящее имя — Хасбулла Магомедов). Обложка © t.me / hasbulla.hushetskiy
Один из подписчиков Хасбика (настоящее имя — Хасбулла Магомедов) обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить блогера на экстремизм — за антисемитизм и призывы к беспорядкам в Дагестане. Об этом сообщает Mash.
Причиной недовольства фаната хушетского блогера стали два поста в телеграм-канале Хасбика, на который ведёт прямая ссылка из его блога в соцсети Instagram* с почти девятимиллионной аудиторией. В первой публикации он заявил, что дагестанцы против еврейских беженцев, и призывал не иметь с ними никаких дел: не сдавать квартиры, не возить и не обслуживать в различных заведениях. Во втором посте блогер выразил недовольство в адрес администрации отеля "Фламинго" в Хасавюрте, где все номера якобы оказались забиты евреями. А если их не выселят, он пригрозил превратить гостиницу в пепел.
Как заявил бдительный подписчик, его слова могли спровоцировать недавние события в аэропорту Махачкалы, после беспорядков в котором задержано более 80 человек. Несмотря на то что после этого Хасбик осудил протестующих, на него всё равно написали заявления в прокуратуру дагестанской столицы и Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по ст. 282 УК РФ.
Как уже рассказывал Лайф, 29 октября толпа разъярённых мужчин прорвалась в махачкалинский аэропорт и окружила прилетевший из Израиля самолёт. Чтобы усмирить граждан и остановить беспорядки, к месту были стянуты силовики. К следующему дню воздушную гавань удалось освободить и возобновить работу, в том числе приём рейсов. В настоящий момент установлены личности более 150 активных участников. В Кремле тем временем заявили, что произошедшее стало результатом вмешательства извне. Глава государства Владимир Путин дал поручение принять меры по защите межнационального и межрелигиозного согласия.
* Заблокирована в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.