Хасбика могут привлечь к ответственности по статье об экстремизме

Один из подписчиков Хасбика (настоящее имя — Хасбулла Магомедов) обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить блогера на экстремизм — за антисемитизм и призывы к беспорядкам в Дагестане. Об этом сообщает Mash .

Причиной недовольства фаната хушетского блогера стали два поста в телеграм-канале Хасбика, на который ведёт прямая ссылка из его блога в соцсети Instagram* с почти девятимиллионной аудиторией. В первой публикации он заявил, что дагестанцы против еврейских беженцев, и призывал не иметь с ними никаких дел: не сдавать квартиры, не возить и не обслуживать в различных заведениях. Во втором посте блогер выразил недовольство в адрес администрации отеля "Фламинго" в Хасавюрте, где все номера якобы оказались забиты евреями. А если их не выселят, он пригрозил превратить гостиницу в пепел.