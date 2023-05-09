"Чуть поигрались": Хасбик извинился за "свадебный дрифт" в Махачкале

20-летний блогер, лицо UFC Хасбик (настоящее имя — Хасбулла Магомедов) извинился за "свадебный дрифт", который вместе с друзьями накануне устроил в Махачкале.

"Решили чуть-чуть хайпануть. Чёрный хайп — тоже хайп. Больше такого не повторится. Народ, извиняемся. Чуть поигрались, пришлось ответить", — написал Хасбик в своих соцсетях.

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Напомним, МВД Дагестана задержало Хасбуллу и его друзей за шумное празднование свадьбы из-за того, что они перекрывали дорогу, дрифтовали и выезжали на встречку, создавая настоящую опасность для водителей и пешеходов. В итоге на каждого составили административные протоколы.