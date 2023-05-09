Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

9 мая, 12:35

"Чуть поигрались": Хасбик извинился за "свадебный дрифт" в Махачкале

Хасбик объяснил своё задержание за нарушение ПДД в Дагестане

<p>20-летний блогер, лицо UFC Хасбик. Обложка © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / hasbulla.hushetskiy</p>

20-летний блогер, лицо UFC Хасбик. Обложка © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / hasbulla.hushetskiy

20-летний блогер, лицо UFC Хасбик (настоящее имя — Хасбулла Магомедов) извинился за "свадебный дрифт", который вместе с друзьями накануне устроил в Махачкале.

"Решили чуть-чуть хайпануть. Чёрный хайп — тоже хайп. Больше такого не повторится. Народ, извиняемся. Чуть поигрались, пришлось ответить", — написал Хасбик в своих соцсетях.

"Напали на меня толпой": Хасбик оправдался за "бой" с кошкой и на камеру попросил у неё прощения

"Напали на меня толпой": Хасбик оправдался за "бой" с кошкой и на камеру попросил у неё прощения

Напомним, МВД Дагестана задержало Хасбуллу и его друзей за шумное празднование свадьбы из-за того, что они перекрывали дорогу, дрифтовали и выезжали на встречку, создавая настоящую опасность для водителей и пешеходов. В итоге на каждого составили административные протоколы.

Николь Вербер
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Дагестан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров