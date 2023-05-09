"Чуть поигрались": Хасбик извинился за "свадебный дрифт" в Махачкале
Хасбик объяснил своё задержание за нарушение ПДД в Дагестане
20-летний блогер, лицо UFC Хасбик. Обложка © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / hasbulla.hushetskiy
20-летний блогер, лицо UFC Хасбик (настоящее имя — Хасбулла Магомедов) извинился за "свадебный дрифт", который вместе с друзьями накануне устроил в Махачкале.
"Решили чуть-чуть хайпануть. Чёрный хайп — тоже хайп. Больше такого не повторится. Народ, извиняемся. Чуть поигрались, пришлось ответить", — написал Хасбик в своих соцсетях.
Напомним, МВД Дагестана задержало Хасбуллу и его друзей за шумное празднование свадьбы из-за того, что они перекрывали дорогу, дрифтовали и выезжали на встречку, создавая настоящую опасность для водителей и пешеходов. В итоге на каждого составили административные протоколы.