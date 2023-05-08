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8 мая, 19:16

Лицо UFC и блогер Хасбик задержан за "свадебный дрифт" в Махачкале

Блогера Хасбика с друзьями доставили в полицию за "свадебный дрифт" на дороге

Блогер и лицо UFC Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, задержан с друзьями в Махачкале за шумное празднование свадьбы. Как сообщили в МВД Дагестана, машины из свадебного кортежа компании перекрывали дорогу, дрифтовали и выезжали на встречную полосу.

Лицо UFC Хасбик задержан МВД Дагестана за "свадебный дрифт" в Махачкале. Видео © t.me / "МВД Дагестан"

На кадрах, опубликованных ведомством, видно, что Хасбик вместе с друзьями устроил так называемый свадебный дрифт: автомобили кружились на дороге, тем самым перекрывая движение и создавая опасность для водителей и пешеходов. Как заявила компания на допросе, все направлялись на свадьбу к другу и дорога была якобы пустой. Окрылённые эмоциями, они решили "крутить машины".

"Свадебные эмоции", — оправдался один из нарушителей.

В МВД эмоций молодых людей не разделили и назвали данное поведение примитивным. На каждого из них составили административные протоколы по всем допущенным нарушениям.

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Ранее Лайф сообщал о том, что блогер Хасбик попытался оправдаться за видео с кошкой после обвинений в живодёрстве. Маленькая звезда соцсетей в ролике погладила кошку по голове и заявила, что наказала её за то, что она не слушалась.

Обложка ©

t.me / "МВД Дагестан"

Оксана Попова
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