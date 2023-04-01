Новый выпуск шоу "Что было дальше?" за восемь часов собрал более 12 миллионов просмотров

Новый выпуск комедийного шоу "Что было дальше?" за восемь часов собрал более 12 миллионов просмотров. Ролик появился в официальном сообществе проекта в соцсети "ВКонтакте" утром 1 апреля.





Известно, что к 18:00 количество просмотров выпуска превысило 12 миллионов. Гостями в этот раз стали комик Богдан Лисевский и блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик).

Резиденты шоу не изменились. Это по-прежнему Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков. Последний эпизод шоу "Что было дальше?" до этого выходил в начале января 2022 года.