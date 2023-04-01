Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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1 апреля, 15:08
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Новый выпуск шоу "Что было дальше?" за восемь часов собрал более 12 миллионов просмотров

Новый выпуск комедийного шоу "Что было дальше?" за восемь часов собрал более 12 миллионов просмотров. Ролик появился в официальном сообществе проекта в соцсети "ВКонтакте" утром 1 апреля.

  • Фрагмент из нового эпизода шоу "Что было дальше?". Фото © VK / ЧБД
    Фрагмент из нового эпизода шоу "Что было дальше?". Фото © VK / ЧБД
  • Фрагмент из нового эпизода шоу "Что было дальше?". Фото © VK / ЧБД
    Фрагмент из нового эпизода шоу "Что было дальше?". Фото © VK / ЧБД

Фрагмент из нового эпизода шоу "Что было дальше?". Фото © VK / ЧБД

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Известно, что к 18:00 количество просмотров выпуска превысило 12 миллионов. Гостями в этот раз стали комик Богдан Лисевский и блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик).

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Резиденты шоу не изменились. Это по-прежнему Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков. Последний эпизод шоу "Что было дальше?" до этого выходил в начале января 2022 года.

Ранее Лайф сообщал о том, что блогер Хасбик попытался оправдаться за видео с кошкой после обвинений в живодёрстве.

Обложка ©

VK / ЧБД

Илья Суриков
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