TikTok анонсировал общемировые ограничения на просмотр видео

В ближайшем будущем китайская социальная сеть TikTok ограничит для несовершеннолетних пользователей время просмотра до 60 минут в день. Чтобы продолжить смотреть ролики, нужно будет ввести специальный пароль. Полностью отключить эту функцию можно будет только с согласия родителей.

"В ближайшие недели к каждому пользователю TikTok младше 18 лет будет автоматически применяться 60-минутный ежедневный лимит экранного времени. Подросткам, достигшим этого предела, будет предложено ввести код доступа, чтобы продолжить просмотр. Они могут полностью отключить эту функцию, но если они сделают это и будут проводить в TikTok более 100 минут в день, им будет предложено установить новое ограничение", — сказано в заявлении компании.

Лимит для своих детей родители (или опекуны) смогут устанавливать при помощи новых функций в "Семейных настройках". Также ограничения будут зависеть от дня недели и времени суток. Так, например, сейчас пользователи в возрасте 13-15 лет не получают уведомления от соцсети с 21:00, а те, кому исполнилось 16-17лет — с 22:00.