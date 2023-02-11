Учёные дали врачам совет насчёт использования TikTok
Public Health: Врачам нужно использовать TikTok для популяризации похудения
Учёные из Городского университета Нью-Йорка задались вопросом, какие темы набирают больше просмотров и лайков в социальной сети TikTok. Они обнаружили, что видео о похудении с хештегом #weightless собрало там 515,4 млрд просмотров.
Как пишет журнал Public Health, исследование было проведено в мае 2022 года. Учёные выбрали 100 самых популярных на тот момент роликов. В том числе это были видео, где рассказывалось о результатах похудения после диет и тренировок. Самыми комментируемыми стали клипы с рецептами. И подавляющее большинство из них — 93% — размещали обычные пользователи, не врачи. Самое интересное, что наиболее востребованными были информационные, а не развлекательные видео.
Учёные считают, что это медики упускают огромную аудиторию. Им рекомендовали размещать в TikTok больше информации о защите здоровья и коррекции фигуры.
Как писал ранее Лайф, россиянам объяснили, какая скорость похудения опасна для здоровья. Еженедельно нужно терять не более килограмма, заявила эндокринолог-диетолог Екатерина Казачкова.
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