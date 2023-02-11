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11 февраля, 20:26

Учёные дали врачам совет насчёт использования TikTok

Public Health: Врачам нужно использовать TikTok для популяризации похудения

Учёные из Городского университета Нью-Йорка задались вопросом, какие темы набирают больше просмотров и лайков в социальной сети TikTok. Они обнаружили, что видео о похудении с хештегом #weightless собрало там 515,4 млрд просмотров.

Как пишет журнал Public Health, исследование было проведено в мае 2022 года. Учёные выбрали 100 самых популярных на тот момент роликов. В том числе это были видео, где рассказывалось о результатах похудения после диет и тренировок. Самыми комментируемыми стали клипы с рецептами. И подавляющее большинство из них — 93% — размещали обычные пользователи, не врачи. Самое интересное, что наиболее востребованными были информационные, а не развлекательные видео.

Учёные считают, что это медики упускают огромную аудиторию. Им рекомендовали размещать в TikTok больше информации о защите здоровья и коррекции фигуры.

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Обложка ©

Freepik

Арина Родионова
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