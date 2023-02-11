Учёные дали врачам совет насчёт использования TikTok

Учёные из Городского университета Нью-Йорка задались вопросом, какие темы набирают больше просмотров и лайков в социальной сети TikTok. Они обнаружили, что видео о похудении с хештегом #weightless собрало там 515,4 млрд просмотров.

Как пишет журнал Public Health, исследование было проведено в мае 2022 года. Учёные выбрали 100 самых популярных на тот момент роликов. В том числе это были видео, где рассказывалось о результатах похудения после диет и тренировок. Самыми комментируемыми стали клипы с рецептами. И подавляющее большинство из них — 93% — размещали обычные пользователи, не врачи. Самое интересное, что наиболее востребованными были информационные, а не развлекательные видео.