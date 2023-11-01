Число арестованных после беспорядков в аэропорту Махачкалы увеличилось до 15
В Дагестане до 15 человек выросло число арестованных после беспорядков, случившихся в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева, слова которой приводит ТАСС.
Постановлением Карабудахкентского районного суда они признаны виновными в совершении административного нарушения. Восьмерым назначили арест на восемь суток, двоим с учётом состояния здоровья — по 60 часов обязательных работ.
Лайф напоминает, что вечером 29 октября разъярённая толпа ворвалась на территорию махачкалинского аэропорта и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, прибывший из Тель-Авива. Туда сразу стянули силовиков, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". Известно о более чем 20 пострадавших. По словам президента России Владимира Путина, события в Махачкале инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины. После случившегося принято решение усилить защиту межнационального и межрелигиозного согласия.
ТАСС / AP Photo