Путин поддержал идею строительства мечети в парке "Патриот" ВС РФ в Подмосковье

Российский лидер Владимир Путин одобрил идею строительства мечети в парке "Патриот" ВС РФ в Московской области. За поддержку этой инициативы президента поблагодарил председатель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин.

Председатель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин — о строительстве мечети в парке "Патриот". Видео © LIFE

После церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в День народного единства он отметил, что проект согласовали, сегодня была получена резолюция министра обороны РФ Сергея Шойгу. Муфтий пригласил главу государства принять участие в церемонии открытия памятного камня на месте строительства, которая запланирована на конец ноября — начало декабря.

"Хорошая идея. Ребята вместе сражаются", — подчеркнул президент РФ.

Напомним, 14 июня 2020 года в парке "Патриот" освятили патриарший собор Воскресения Христова — главного храма ВС РФ. В конце года председатель Духовного управления мусульман призвал построить там храмы других конфессий. В беседе с Лайфом Гайнутдин отметил, что приглашение Путина заложить камень в строительство мечети в "Патриоте" будет сигналом всему миру, что напротив православного храма появится мечеть.

"Это важный знак всему нашему обществу и всему исламскому миру, да и не только всему миру. У нас напротив главного храма Вооружённых сил Российской Федерации появится и главная мечеть Вооружённых сил Российской Федерации. Мы надеемся, что это мы построим к 80-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне. Мы надеемся, что это будет объединять наши традиционные религии России", — сказал Гайнутдин, допустив, что, возможно, появится ещё и синагога, и дацан.