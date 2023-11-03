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Регион
Опубликовано 3 ноября 2023, 13:13

Путин: Кавказцы блестяще воюют в зоне проведения СВО

Жители кавказских регионов блестяще воюют в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

"Что касается ребят, которые воюют в зоне специальной военной операции с Кавказа, — их много и воюют они отлично, героически", — сказал он в ходе встречи с членами Общественной палаты России.

Путин заявил о важности единства народа и напомнил об Александре Невском
Путин заявил о важности единства народа и напомнил об Александре Невском

В ходе встречи Путин также поздравил россиян с наступающим праздником — Днём народного единства, который будет отмечаться завтра, 4 ноября. В этот день глава государства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

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ТАСС / Михаил Метцель

Никита Осипов
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