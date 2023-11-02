В Кремле рассказали о планах Путина в День народного единства

В День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, президент Владимир Путин традиционно возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, 4 ноября вся страна отметит День народного единства — один из самых молодых государственных праздников России. Он посвящён важному событию в истории страны — освобождению Москвы от польских захватчиков в 1612 году. Об истории праздника и о том, какие дни будут выходными в этом году, читайте в материале Лайфа.