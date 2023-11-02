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2 ноября, 09:12

В Кремле рассказали о планах Путина в День народного единства

Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

В День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, президент Владимир Путин традиционно возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет, да. Традиционное возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому состоится",  отметил представитель Кремля.

В России прошёл традиционный урок "Разговоры о важном" ко Дню народного единства

В России прошёл традиционный урок "Разговоры о важном" ко Дню народного единства

Напомним, 4 ноября вся страна отметит День народного единства — один из самых молодых государственных праздников России. Он посвящён важному событию в истории страны — освобождению Москвы от польских захватчиков в 1612 году. Об истории праздника и о том, какие дни будут выходными в этом году, читайте в материале Лайфа.

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ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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