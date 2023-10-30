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30 октября, 11:17

В России прошёл традиционный урок "Разговоры о важном" ко Дню народного единства

Сегодня в школах и колледжах по всей России в рамках цикла встреч "Разговоры о важном" прошёл урок, темой которого стал День народного единства. Он отмечается 4 ноября и занимает особое место среди государственных праздников современной России.

В России прошёл традиционный урок "Разговоры о важном" ко Дню народного единства. Видео © t.me / Разговоры о важном

В ходе урока учителя обсудили с ребятами понятия гражданской и культурной идентичности, вопросы воспитания, уважения к традициям своего народа и других народов. Учащимся напомнили, что Россия — это многонациональная страна с богатым культурным наследием и разнообразным этническим составом. Причём богатство государства заключается не только в разнообразии природы, наличии полезных ископаемых, но и создаётся при помощи трудов её народов — дружба десятков национальностей позволяет нашей родине сохранять независимость и процветать.

Занятие призвано развить у детей российскую гражданскую и культурную идентичность, воспитать в них чувство любви и уважения к традициям, а также чувство единства со многонациональным народом России, формировать готовность к защите Родины и развить деятельное ценностное отношение к наследию — к историческому, культурному и религиозному.

В России прошёл традиционный урок "Разговоры о важном" ко Дню народного единства. Видео © t.me / Разговоры о важном

Почётными гостями занятия из цикла встреч "Разговоры о важном" стали и обычные прохожие — жители нашей страны. Они ответили на разные вопросы и заявили, что единение целой России начинается с собственной семьи и веры. Многие также отметили, что главными объединяющими факторами для них являются вера и дружба.

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Кстати, ранее в России предложили отменить День народного единства. Авторы инициативы опубликовали соответствующую петицию на сайте "Российской общественной инициативы", заявив, что праздник якобы не демократичный. А пока её не приняли, уже скоро россиян по всей стране ждут выходные дни в честь освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Николь Вербер
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