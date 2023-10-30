Сегодня в школах и колледжах по всей России в рамках цикла встреч "Разговоры о важном" прошёл урок, темой которого стал День народного единства. Он отмечается 4 ноября и занимает особое место среди государственных праздников современной России.

В России прошёл традиционный урок "Разговоры о важном" ко Дню народного единства. Видео © t.me / Разговоры о важном

В ходе урока учителя обсудили с ребятами понятия гражданской и культурной идентичности, вопросы воспитания, уважения к традициям своего народа и других народов. Учащимся напомнили, что Россия — это многонациональная страна с богатым культурным наследием и разнообразным этническим составом. Причём богатство государства заключается не только в разнообразии природы, наличии полезных ископаемых, но и создаётся при помощи трудов её народов — дружба десятков национальностей позволяет нашей родине сохранять независимость и процветать.

Занятие призвано развить у детей российскую гражданскую и культурную идентичность, воспитать в них чувство любви и уважения к традициям, а также чувство единства со многонациональным народом России, формировать готовность к защите Родины и развить деятельное ценностное отношение к наследию — к историческому, культурному и религиозному.

В России прошёл традиционный урок "Разговоры о важном" ко Дню народного единства. Видео © t.me / Разговоры о важном