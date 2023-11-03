Путин заявил о важности единства народа и напомнил об Александре Невском

Россия продолжает защищать свою историю, ценности, язык и культуру, в том числе в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Почему мы так почитаем Александра Невского как святого? Именно за этот выбор — он думал о том, чтобы сохранить русский народ, а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны", — сказал глава государства на встрече с новым составом Общественной палаты России.

Глава государства добавил, что и сегодня происходит то же самое. Россия защищает свои морально-нравственные ценности, историю, культуру, язык. Именно в этом ключ сегодняшних событий, указал глава государства.