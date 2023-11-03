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3 ноября, 12:29

Путин заявил о важности единства народа и напомнил об Александре Невском

Путин: Россия и сегодня защищает свои ценности в Донбассе и Новороссии

Россия продолжает защищать свою историю, ценности, язык и культуру, в том числе в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Почему мы так почитаем Александра Невского как святого? Именно за этот выбор — он думал о том, чтобы сохранить русский народ, а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны", — сказал глава государства на встрече с новым составом Общественной палаты России.

Глава государства добавил, что и сегодня происходит то же самое. Россия защищает свои морально-нравственные ценности, историю, культуру, язык. Именно в этом ключ сегодняшних событий, указал глава государства.

Путин поздравил россиян с наступающим праздником — Днём народного единства

Путин поздравил россиян с наступающим праздником — Днём народного единства

Ранее российский лидер заявил, что попытки посеять ксенофобию и семена вражды между народами России обречены на провал. Президент подчеркнул, что "мы — единый народ", который связан общей историей, братскими узами дружбы и взаимопонимания.

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Kremlin.ru

Никита Никонов
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