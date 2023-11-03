Путин: Попытки посеять ксенофобию между народами России обречены на провал

Попытки посеять ксенофобию и семена вражды между российскими народами обречены на провал. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума "Народы России". Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал", — отметил глава государства.