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3 ноября, 09:45

Путин: Попытки посеять ксенофобию между народами России обречены на провал

Попытки посеять ксенофобию и семена вражды между российскими народами обречены на провал. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума "Народы России". Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал", — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что "мы — единый народ", который связан общей историей, братскими узами дружбы и взаимопонимания.

В Кремле рассказали о планах Путина в День народного единства

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Ранее Путин заявил, что российское общество пытаются расколоть извне, используя изощрённые технологии. Об этом президент сообщил после того, как 29 октября разъярённая толпа ворвалась на территорию махачкалинского аэропорта Уйташ и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, прибывший из Тель-Авива. Туда сразу стянули силовиков, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". По словам Путина, события в Махачкале были инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины. После случившегося было решено усилить защиту межнационального и межрелигиозного согласия.

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LIFE / Павел Баранов

Никита Осипов
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