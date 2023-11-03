Путин: Попытки посеять ксенофобию между народами России обречены на провал
Попытки посеять ксенофобию и семена вражды между российскими народами обречены на провал. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума "Народы России". Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал", — отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что "мы — единый народ", который связан общей историей, братскими узами дружбы и взаимопонимания.
Ранее Путин заявил, что российское общество пытаются расколоть извне, используя изощрённые технологии. Об этом президент сообщил после того, как 29 октября разъярённая толпа ворвалась на территорию махачкалинского аэропорта Уйташ и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, прибывший из Тель-Авива. Туда сразу стянули силовиков, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". По словам Путина, события в Махачкале были инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины. После случившегося было решено усилить защиту межнационального и межрелигиозного согласия.
LIFE / Павел Баранов