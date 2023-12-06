Путин поблагодарил Аль Нахайяна за землю под православный храм в ОАЭ
ТАСС / Михаил Терещенко
Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность лидеру ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, который помог решить вопрос с выделением земли под возведение православного храма в арабской стране.
"Мы вам благодарны за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма", — подчеркнул глава государства на двусторонних переговорах в Абу-Даби.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин прибыл в Абу-Даби. У него проходят переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Политики обсуждают актуальную мировую повестку и дальнейшее развитие российско-эмиратского сотрудничества. Путин отметил "беспрецедентно высокий уровень" отношений России и ОАЭ. Ранее в Кремле сообщали, что подписание документов по итогам встречи не планируется.