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Путин поблагодарил Аль Нахайяна за землю под православный храм в ОАЭ

6 декабря, 11:52

ТАСС / Михаил Терещенко

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность лидеру ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, который помог решить вопрос с выделением земли под возведение православного храма в арабской стране.

"Мы вам благодарны за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма", — подчеркнул глава государства на двусторонних переговорах в Абу-Даби.

Небо Абу-Даби украсили в цвета российского флага в честь приезда Путина

Небо Абу-Даби украсили в цвета российского флага в честь приезда Путина

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин прибыл в Абу-Даби. У него проходят переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Политики обсуждают актуальную мировую повестку и дальнейшее развитие российско-эмиратского сотрудничества. Путин отметил "беспрецедентно высокий уровень" отношений России и ОАЭ. Ранее в Кремле сообщали, что подписание документов по итогам встречи не планируется.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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