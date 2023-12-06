Путин поблагодарил Аль Нахайяна за землю под православный храм в ОАЭ

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность лидеру ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну, который помог решить вопрос с выделением земли под возведение православного храма в арабской стране.

"Мы вам благодарны за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма", — подчеркнул глава государства на двусторонних переговорах в Абу-Даби.