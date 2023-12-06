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6 декабря, 11:13
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Небо Абу-Даби украсили в цвета российского флага в честь приезда Путина

Президента России встретили в столице Объединённых Арабских Эмиратов со всеми почестями. В честь приезда российского лидера даже украсили небо Абу-Даби в цвета государственного флага РФ, как и в 2019 году.

Небо Абу-Даби украсили в цвета государственного флага РФ в честь приезда Владимира Путина. Видео © LIFE

Пять лет назад главу государства во время визита в ОАЭ торжественно поприветствовали самолёты, нарисовавшие в небе российский флаг. Кроме того, в знак уважения машины сопровождения были окрашены в цвета Дорожно-патрульной службы России с соответствующими обозначениями на русском языке на капоте, а также и небоскрёбы Абу-Даби. Как поясняли тогда исламоведы, столь эффектная встреча Путина связана с вежливостью и говорит о хорошем отношении.

Сегодня президент России вновь прибыл в восточную страну. Самолёт главы государства приземлился в Абу-Даби, а у трапа его встретил почётный караул. У Путина запланированы переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Ожидается, что политики обсудят актуальную политическую повестку и дальнейшее развитие российско-эмиратского сотрудничества.

Песков: Владимир Путин обсудит вопросы нефтяного рынка во время визита в ОАЭ

Песков: Владимир Путин обсудит вопросы нефтяного рынка во время визита в ОАЭ

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LIFE

Николь Вербер
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