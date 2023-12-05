Песков: Владимир Путин обсудит вопросы нефтяного рынка во время визита в ОАЭ
Президент РФ Владимир Путин намерен обсудить вопросы нефтяного рынка во время своего визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что эти обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК+, но, разумеется, взаимодействие в этой [нефтяной. — Прим. Лайфа] области всегда на повестке дня", — сообщил пресс-секретарь Владимира Путина.
По его словам, президент также обсудит во время рабочей поездки вопросы по двусторонним отношениям, по международной и региональной повестке дня, а также по палестино-израильскому конфликту.
Ранее о планируемой Путиным рабочей поездке в Саудовскую Аравию и ОАЭ Лайфу рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. Он заявил, что президент проведёт переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Ушаков надеется, что это будут "очень полезные переговоры".
Михаил Климентьев / ТАСС