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5 декабря, 09:20

Песков: Владимир Путин обсудит вопросы нефтяного рынка во время визита в ОАЭ

Президент РФ Владимир Путин намерен обсудить вопросы нефтяного рынка во время своего визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что эти обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК+, но, разумеется, взаимодействие в этой [нефтяной. — Прим. Лайфа] области всегда на повестке дня", — сообщил пресс-секретарь Владимира Путина.

По его словам, президент также обсудит во время рабочей поездки вопросы по двусторонним отношениям, по международной и региональной повестке дня, а также по палестино-израильскому конфликту.

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Ранее о планируемой Путиным рабочей поездке в Саудовскую Аравию и ОАЭ Лайфу рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. Он заявил, что президент проведёт переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Ушаков надеется, что это будут "очень полезные переговоры".

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Михаил Климентьев / ТАСС

Александр Юнашев
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