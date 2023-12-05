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Путин проведёт заседание наблюдательного совета "Движения первых"

5 декабря, 08:51
<p>Президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент Владимир Путин во вторник, 5 декабря, проведёт заседание наблюдательного совета российского движения детей и молодёжи "Движение первых". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин будет заниматься делами молодёжными. <…> Он проведёт заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи", — проанонсировал представитель Кремля.

"Движение первых": Как в России перезагружают образование

"Движение первых": Как в России перезагружают образование

Российское движение детей и молодёжи, получившее название "Движение первых", образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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