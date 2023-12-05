Путин проведёт заседание наблюдательного совета "Движения первых"
Президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев
Президент Владимир Путин во вторник, 5 декабря, проведёт заседание наблюдательного совета российского движения детей и молодёжи "Движение первых". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня Путин будет заниматься делами молодёжными. <…> Он проведёт заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи", — проанонсировал представитель Кремля.
Российское движение детей и молодёжи, получившее название "Движение первых", образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.