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6 декабря, 10:35

Шейх у трапа и почётный караул: Появилось видео встречи борта Путина в Абу-Даби

Путин прилетел в Абу-Даби

Президент РФ Владимир Путин в Абу-Даби прибыл на переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, где политики обсудят актуальную политическую повестку и дальнейшее развитие российско-эмиратского сотрудничества.

Путин прилетел в Абу-Даби. Видео © t.me/news_kremlin

Российского лидера у трапа встретил министр иностранных дел ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян. Шейх сразу занял приятной беседой. Президента РФ также приветствовал почётный караул.

Официальна встреча Путина прошла во дворце Каср аль-Ватан (Дворец нации). Российский лидер подъехал к главному входу в сопровождении кавалерийского эскорта. Вместе с президентом ОАЭ они проследовали в зал приёмов, где прозвучали гимны стран, далее политики прошли вдоль почётного караула на фотографирование. На мероприятие также прибыли участвовали делегации России и ОАЭ.

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Сначала состоятся переговоры в расширенном составе, а после этого главы государств пообщаются тет-а-тет. Политики хотят обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества и актуальную повестку с акцентом Ближний Восток. Затем у президента РФ запланирована встреча в Эр-Рияде с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Песков ранее раскрыл некоторые детали предстоящих переговоров и рассказал, что Путин обсудит вопросы нефтяного рынка.

Обложка ©

t.me/news_kremlin

Александра Мышляева
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