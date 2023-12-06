Шейх у трапа и почётный караул: Появилось видео встречи борта Путина в Абу-Даби
Путин прилетел в Абу-Даби
Президент РФ Владимир Путин в Абу-Даби прибыл на переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, где политики обсудят актуальную политическую повестку и дальнейшее развитие российско-эмиратского сотрудничества.
Путин прилетел в Абу-Даби. Видео © t.me/news_kremlin
Российского лидера у трапа встретил министр иностранных дел ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян. Шейх сразу занял приятной беседой. Президента РФ также приветствовал почётный караул.
Официальна встреча Путина прошла во дворце Каср аль-Ватан (Дворец нации). Российский лидер подъехал к главному входу в сопровождении кавалерийского эскорта. Вместе с президентом ОАЭ они проследовали в зал приёмов, где прозвучали гимны стран, далее политики прошли вдоль почётного караула на фотографирование. На мероприятие также прибыли участвовали делегации России и ОАЭ.
Сначала состоятся переговоры в расширенном составе, а после этого главы государств пообщаются тет-а-тет. Политики хотят обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества и актуальную повестку с акцентом Ближний Восток. Затем у президента РФ запланирована встреча в Эр-Рияде с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Песков ранее раскрыл некоторые детали предстоящих переговоров и рассказал, что Путин обсудит вопросы нефтяного рынка.
t.me/news_kremlin