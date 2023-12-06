"Успех!": Песков поделился с Лайфом ожиданиями от визита Путина в ОАЭ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что переговоры российского лидера Владимира Путина в Абу-Даби с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном будут успешными. О своих ожиданиях от зарубежной поездки главы государства он кратко рассказал корреспонденту Лайфа.

На вопрос нашего журналиста, что он ждёт от переговоров, Песков ответил одним словом: "Успех!"

Путин намерен обсудить с коллегой состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальную международную проблематику с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока. Далее у президента РФ запланирована встреча в Эр-Рияде с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Песков ранее раскрыл некоторые детали предстоящих переговоров и рассказал, что Путин обсудит вопросы нефтяного рынка.