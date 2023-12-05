"Впереди много совместной работы": В ГД оценили планы Путина посетить ОАЭ и Саудовскую Аравию
Депутат Немкин: Россия налаживает сотрудничество с ОАЭ и Саудовской Аравией
Депутат Государственной думы Антон Немкин назвал важными предстоящие переговоры президента РФ Владимира Путина с представителями ОАЭ и Саудовской Аравии.
"Для обеих сторон это будут правда весьма важные переговоры. Сейчас сотрудничество с ОАЭ и Саудовской Аравией у нас активно налаживается в самых разных отраслях. Последний раз президент РФ был с государственным визитом там ещё до пандемии [коронавируса], и по итогам переговоров со странами был подписан ряд документов", — отметил он.
В этот раз поездка будет не менее продуктивной на соглашения и договорённости о партнёрстве
Депутат ГД Антон Немкин
Парламентарий предположил, что в ходе обсуждений будет затронута тема дальнейших усилий по стабилизации глобальной энергетики и других вопросов, представляющих общий интерес.
"Напомню, что Саудовскую Аравию вместе с Аргентиной, Египтом, Эфиопией, Ираном и ОАЭ ранее пригласили в БРИКС, их членство начнётся с 2024 года. А значит, впереди у нас много совместной работы", — заключил депутат.
Напомним, вчера помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил корреспонденту Лайфа, что глава государства на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию. Сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл некоторые детали и рассказал, что Владимир Путин обсудит вопросы нефтяного рынка. Кроме того, будут затронуты темы по двусторонним отношениям, по международной и региональной повестке дня, а также по палестино-израильскому конфликту.
ТАСС / Алексей Никольский