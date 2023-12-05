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5 декабря, 09:13

Песков: Вопрос о формате участия Путина в саммите G20 в Бразилии ещё не решался

Россия продолжит и дальше работать в G20, однако вопрос о формате участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии в 2024 году пока не решался. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Пока до этого ещё дело не дошло. В любом случае, так или иначе Россия продолжает принимать участие в форуме", — сказал он журналистам.

Путину подарили португальский разговорник к саммиту G20 в Бразилии

Путину подарили португальский разговорник к саммиту G20 в Бразилии

Напомним, ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о готовности пригласить на саммит G20 в следующем году и российского коллегу Владимир Путина, даже несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС). По его словам, глава государства должен оценить все возможные последствия.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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