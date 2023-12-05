Песков: Вопрос о формате участия Путина в саммите G20 в Бразилии ещё не решался

Россия продолжит и дальше работать в G20, однако вопрос о формате участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Бразилии в 2024 году пока не решался. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Пока до этого ещё дело не дошло. В любом случае, так или иначе Россия продолжает принимать участие в форуме", — сказал он журналистам.