Лула да Силва заявил, что пригласит Путина в Бразилию на саммит G20

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что пригласит на саммит G20 в 2024 году российского лидера Владимира Путина, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС). Об этом пишет Correio Brasiliense, ссылаясь на заявление лидера латиноамериканской страны.

"Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия", — уточнил Лула да Силва.