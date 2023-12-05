Лула да Силва заявил, что пригласит Путина в Бразилию на саммит G20
Президент Лула да Силва: Бразилия пригласит Путина на саммит G20 в 2024 году
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что пригласит на саммит G20 в 2024 году российского лидера Владимира Путина, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС). Об этом пишет Correio Brasiliense, ссылаясь на заявление лидера латиноамериканской страны.
"Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия", — уточнил Лула да Силва.
Лайф сообщал, что в октябре президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили палестино-израильский конфликт. Стороны проявили стремление тесно взаимодействовать в рамках БРИКС и G20, где соответственно РФ и Бразилия председательствуют в 2024 году.
ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN