Путин провёл телефонные переговоры с президентом Бразилии

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили палестино-израильский конфликт. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе беседы стороны выразили серьёзную обеспокоенность ростом жертв среди гражданских лиц.

"Выражена серьёзная обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения, подчёркнута принципиальная важность скорейшего прекращения огня, эвакуации из сектора Газа иностранных граждан, обеспечения беспрепятственного доступа в анклав гуманитарной помощи", — говорится в сообщении.

В ходе обсуждения украинской темы Путин изложил Луле да Силве принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его западных покровителей, а также в очередной раз подтвердил открытость Москвы к диалогу. Бразильский лидер в свою очередь высказался за поиск дипломатических путей урегулирования конфликта. Кроме того, стороны проявили стремление тесно взаимодействовать в рамках БРИКС и G20, где, соответственно, РФ и Бразилия председательствуют в 2024 году.