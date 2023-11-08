МВД объявило в розыск выдавшего ордер на "арест" Путина судью МУС

Судью Международного уголовного суда Серхио Годинеса, который выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявили в розыск по уголовной статье. Соответствующая пометка появилась в базе МВД РФ.

"Годинес Сeрхио Херардо Угaльде. Разыскивается по статье УК", — гласит сообщение министерства.

Костариканец — не первый судья МУС, которого объявили в розыск после выдачи ордера. Летом в базе МВД России оказался и его коллега Сальваторе Айтала. При этом в ведомстве не уточнили, какая статья стала основанием для применения таких мер в отношении служителей Фемиды.