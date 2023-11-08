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7 ноября, 23:35

МВД объявило в розыск выдавшего ордер на "арест" Путина судью МУС

<p>Судья Серхио Годинес. Обложка © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/icc-cpi/52385256326/in/photolist-2kJXtQH-2kJXtRu-2nP78CA-2nP8HGi-2kJXYc3-2nP2mqL-2nP9kRD-2nP2mow-2nP8HJH-2nP2mwH-2nP9kTT-2nP8mXw-2nP2mtG-2nP8mZf-2nP8HMD-2nP9kVG-2nP2myB-2nP8n3B-2nP8n36-2oXi3Uc-2oXi3Us-2oXi3Vu-2oXdWdc-2oXjrq6-2oXgZVq-2oXgZWY-2oXjrqm-2oXjrrP-2oXj4W6-2oXdWfr-2oXgZWN-2oXj4ZC-2oXgZXK-2oXj4Yf-2oXjrsq-2oXjrsv-2oXj4Y5-2oXi3XD-2oXi3Yv-2oXdWeK-2oXi3Ya-2oXj4YA-2oXdWfM-2oXi3Yf-2oXgZZJ-2oXdWgJ-2oXj4Wr-2oXdWgU-2oXi3Xt-2oUmwcW" target="_blank" rel="noopener noreferrer">International Criminal Court</a></p>

Судья Серхио Годинес. Обложка © Flickr / International Criminal Court

Судью Международного уголовного суда Серхио Годинеса, который выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявили в розыск по уголовной статье. Соответствующая пометка появилась в базе МВД РФ.

"Годинес Сeрхио Херардо Угaльде. Разыскивается по статье УК", — гласит сообщение министерства.

Костариканец — не первый судья МУС, которого объявили в розыск после выдачи ордера. Летом в базе МВД России оказался и его коллега Сальваторе Айтала. При этом в ведомстве не уточнили, какая статья стала основанием для применения таких мер в отношении служителей Фемиды.

Первая страна задумалась о выходе из МУС на фоне выдачи ордера на арест Путина

Первая страна задумалась о выходе из МУС на фоне выдачи ордера на арест Путина

Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" Путина и Львовой-Беловой 17 марта 2023 года. В ответ МИД России напомнил, что Москва не признаёт юрисдикцию МУС, а СК РФ возбудил дело против прокурора и судей.

Илья Пушкарев
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