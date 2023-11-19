Путину подарили португальский разговорник к саммиту G20 в Бразилии
Глава совета БРИКС Барриентос подарил Путину к G20 португальский разговорник
Президент координационного совета БРИКС Висенте Барриентос подарил российскому лидеру Владимиру Путину португальский разговорник к саммиту G20, который в следующем году пройдёт в Бразилии.
Он передал подарок в пятницу, 17 ноября, на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, где выступал глава государства. Барриентос отметил, что очень ждал встречи с президентом России, однако в ходе пленарного заседания ведущий не предоставил ему слово.
"В ближайшее время будет проведена встреча "Двадцатки" в Бразилии. Я подумал, что господину президенту не помешало бы иметь с собой разговорник по португальскому языку. Я ему подарил книжку", — рассказал он в программе "Москва. Кремль. Путин".
Напомним, предыдущий саммит "Двадцатки" прошёл 9–10 сентября в Нью-Дели. В ходе мероприятия была принята итоговая декларация, которую уже окрестили ударом для Запада и Украины. В коммюнике не оказалось ни одной формулировки с осуждением Москвы или поддержкой Киева. МИД Украины был этим сильно недоволен и, конечно, поспешил всем об этом заявить. В Испании даже констатировали, что Владимир Зеленский впал в истерику из-за саммита G20.
LIFE / Павел Баранов