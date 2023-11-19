Путину подарили португальский разговорник к саммиту G20 в Бразилии

Президент координационного совета БРИКС Висенте Барриентос подарил российскому лидеру Владимиру Путину португальский разговорник к саммиту G20, который в следующем году пройдёт в Бразилии.

Он передал подарок в пятницу, 17 ноября, на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, где выступал глава государства. Барриентос отметил, что очень ждал встречи с президентом России, однако в ходе пленарного заседания ведущий не предоставил ему слово.