Регион

Уведомления отключены

12 сентября, 17:13

В Испании уличили Зеленского в истерике из-за саммита G20

Rebelión: Усиливающаяся изоляция Украины в мире вызвала истерику у Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский впал в истерику после состоявшегося в Нью-Дели саммита G20, потому что от него стали отворачиваться ранее верные ему союзники. Об этом пишет Rebelión.

"Украина признаёт усиливающуюся изоляцию на фоне призывов к началу переговоров и прекращению <…> военных действий, в которых у ВСУ нет шансов на успех. Отсюда и истерика Зеленского, который за несколько дней записал в стан своих врагов папу римского, Китай, а теперь и все страны G20", — отмечается в публикации.

Автор напомнил, что в документе, принятом по итогам саммита, нет ни слова о поддержке Киева, хотя об этом, например, говорилось на прошлогоднем заседании G20. Киевская власть отреагировала на подобное неуважение агрессивно. В статье делается вывод, что НАТО уже не имеет возможностей и желания отсылать Украине деньги, оружие и наёмников.

Рубеж открыт: Запад признал "пощёчину" и неудачу на полях саммита G20 в Нью-Дели

Рубеж открыт: Запад признал "пощёчину" и неудачу на полях саммита G20 в Нью-Дели

Напомним, в минувшие выходные в Нью-Дели проходил саммит "Двадцатки". Декларацию G20 уже назвали ударом для Запада. Как отметила газета Financial Times, в итоговом документе нет ни одной формулировки с осуждением Москвы или поддержкой Киева. МИД Украины выразил недовольство этим фактом.

Обложка ©

Getty Images / Roman Pilipey

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров