В Испании уличили Зеленского в истерике из-за саммита G20
Rebelión: Зеленский после саммита G20 осознал, что Украина теряет союзников
Президент Украины Владимир Зеленский впал в истерику после состоявшегося в Нью-Дели саммита G20, потому что от него стали отворачиваться ранее верные ему союзники. Об этом пишет Rebelión.
"Украина признаёт усиливающуюся изоляцию на фоне призывов к началу переговоров и прекращению <…> военных действий, в которых у ВСУ нет шансов на успех. Отсюда и истерика Зеленского, который за несколько дней записал в стан своих врагов папу римского, Китай, а теперь и все страны G20", — отмечается в публикации.
Автор напомнил, что в документе, принятом по итогам саммита, нет ни слова о поддержке Киева, хотя об этом, например, говорилось на прошлогоднем заседании G20. Киевская власть отреагировала на подобное неуважение агрессивно. В статье делается вывод, что НАТО уже не имеет возможностей и желания отсылать Украине деньги, оружие и наёмников.
Напомним, в минувшие выходные в Нью-Дели проходил саммит "Двадцатки". Декларацию G20 уже назвали ударом для Запада. Как отметила газета Financial Times, в итоговом документе нет ни одной формулировки с осуждением Москвы или поддержкой Киева. МИД Украины выразил недовольство этим фактом.
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