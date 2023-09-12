В Испании уличили Зеленского в истерике из-за саммита G20

Президент Украины Владимир Зеленский впал в истерику после состоявшегося в Нью-Дели саммита G20, потому что от него стали отворачиваться ранее верные ему союзники. Об этом пишет Rebelión.

"Украина признаёт усиливающуюся изоляцию на фоне призывов к началу переговоров и прекращению <…> военных действий, в которых у ВСУ нет шансов на успех. Отсюда и истерика Зеленского, который за несколько дней записал в стан своих врагов папу римского, Китай, а теперь и все страны G20", — отмечается в публикации.

Автор напомнил, что в документе, принятом по итогам саммита, нет ни слова о поддержке Киева, хотя об этом, например, говорилось на прошлогоднем заседании G20. Киевская власть отреагировала на подобное неуважение агрессивно. В статье делается вывод, что НАТО уже не имеет возможностей и желания отсылать Украине деньги, оружие и наёмников.