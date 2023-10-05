Путин объяснил, почему не ездил на саммиты БРИКС и G20
Путин заявил, что не ездил на саммиты БРИКС и G20, так как "дома дел достаточно"
Президент России Владимир Путин заявил, что не ездил на саммиты БРИКС и G20, так как "дома дел достаточно". Так он ответил на вопрос, не чувствует ли он себя лишенцем из-за этого.
"Лишенцами называли тех, кто в первые годы советской власти были лишены соцвыплат. Мы самодостаточное государство, нам не нужны никакие выплаты от кого-то. Мы отстаиваем свои права", — подчеркнул президент, отвечая на вопрос модератора заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.
Кроме того, глава государства признался, что не хотел создавать проблемы "для друзей", иначе могли начаться всякие политические шоу, направленные на срыв мероприятия.
"Мы заинтересованы, чтобы БРИКС, G20 состоялись. Мы с президентом ЮАР [Сирилом Рамафосой] договорились. Долго беседовали, никаких проблем нет. Он БРИКС провёл блистательно", — сказал Путин.
Президент добавил, что не ожидал от Рамафосы такого дипломатического искусства — было непросто решить вопрос о расширении БРИКС, однако он смог.
Напомним, саммит стран БРИКС прошёл в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Он стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин выступил на мероприятиях саммита по видеосвязи. С 1 января 2024 года участниками объединения БРИКС станут ещё шесть стран: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Саммит "Большой двадцатки" (G20) прошёл 9–10 сентября в Нью-Дели. На нём приняли итоговую декларацию, которую сразу назвали ударом для Запада и Украины. В коммюнике не оказалось ни одной формулировки с осуждением Москвы или поддержкой Киева. МИД Украины выразил недовольство этим фактом. А в Испании и вовсе сообщили, что президент Незалежной Владимир Зеленский впал в истерику из-за саммита G20.
LIFE / Павел Баранов