Путин объяснил, почему не ездил на саммиты БРИКС и G20

Президент России Владимир Путин заявил, что не ездил на саммиты БРИКС и G20, так как "дома дел достаточно". Так он ответил на вопрос, не чувствует ли он себя лишенцем из-за этого.

"Лишенцами называли тех, кто в первые годы советской власти были лишены соцвыплат. Мы самодостаточное государство, нам не нужны никакие выплаты от кого-то. Мы отстаиваем свои права", — подчеркнул президент, отвечая на вопрос модератора заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Кроме того, глава государства признался, что не хотел создавать проблемы "для друзей", иначе могли начаться всякие политические шоу, направленные на срыв мероприятия.

"Мы заинтересованы, чтобы БРИКС, G20 состоялись. Мы с президентом ЮАР [Сирилом Рамафосой] договорились. Долго беседовали, никаких проблем нет. Он БРИКС провёл блистательно", — сказал Путин.

Президент добавил, что не ожидал от Рамафосы такого дипломатического искусства — было непросто решить вопрос о расширении БРИКС, однако он смог.