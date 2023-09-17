В Германии сочли слабостью отказ Шольца пожимать руку Лаврову на саммите G20
Focus: Шольц показал слабость, отказавшись от рукопожатия с Лавровым на G20
Отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца пожать руку главе МИД РФ Сергею Лаврову на саммите G20, прошедшем в Нью-Дели, продемонстрировал его слабость. Так считает обозреватель издания Focus Ульрих Райтц.
Комментируя отказ Шольца и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок от рукопожатия с Лавровым, колумнист отметил, что немецкие политики хотели выставить Москву изолированной. При этом у них ничего не получилось, утверждает автор.
"Во-первых, россияне не изолированы, а во-вторых, они завтра всё ещё будут существовать", — указал журналист.
По словам Райтца, подобное поведение неэффективно. Обозреватель добавил, что такие демонстративные поступки являются "глупой политикой слабаков", которой ничего нельзя добиться. Он полагает, что властям ФРГ следовало бы пытаться достичь взаимопонимания с РФ.
Ранее сообщалось, что итоговая декларация саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели разрушила все планы немецкого канцлера Олафа Шольца "отвесить пощёчину" России. Как писал Лайф, итоговый документ саммита G20 оказался ударом для Запада из-за отсутствия консенсуса по поддержке Киева. В документе упоминается лишь "война на Украине" — формулировка, которую сторонники Незалежной, среди которых США и союзники по НАТО, раньше отвергали, так как считали, что обе стороны в равной степени причастны к конфликту.
ТАСС / DPA / Bernd von Jutrczenka