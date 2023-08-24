Путин: БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не противопоставляет

БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) ни с кем не соревнуется и никому себя не противопоставляет. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

Заявление президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС. Видео © LIFE

"Но очевидно также и то, что у этого объективного процесса создания нового (многополярного. — Прим. Лайфа) миропорядка всё-таки есть непримиримые противники, стремящиеся этот процесс притормозить", — отметил он в ходе выступления на встрече в формате "БРИКС плюс/аутрич".