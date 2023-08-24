Регион

Уведомления отключены

24 августа, 09:18

Путин: БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не противопоставляет

БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) ни с кем не соревнуется и никому себя не противопоставляет. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

Заявление президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС. Видео © LIFE

"Но очевидно также и то, что у этого объективного процесса создания нового (многополярного. — Прим. Лайфа) миропорядка всё-таки есть непримиримые противники, стремящиеся этот процесс притормозить", — отметил он в ходе выступления на встрече в формате "БРИКС плюс/аутрич".

Путин рассказал об итогах саммита БРИКС

Путин рассказал об итогах саммита БРИКС

В ходе той же встречи президент РФ заявил, что страны "золотого миллиарда" делают всё для сохранения однополярного мира. Он их устраивает и выгоден им, отметил глава государства.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • БРИКС
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров