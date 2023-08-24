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24 августа, 08:20

Путин рассказал об итогах саммита БРИКС

Путин: Согласование итоговой декларации БРИКС было непростым

Согласование итоговой декларации 15-го саммита БРИКС было непростым. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

Выступление Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Видео © LIFE

"Работа была непростой. Президент [ЮАР Сирил] Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи.

Лидеры стран БРИКС приняли Йоханнесбургскую декларацию

Лидеры стран БРИКС приняли Йоханнесбургскую декларацию

По его словам, одним из самых важных вопросов стал вопрос единой расчётной валюты. Также особо обсуждалась тема организации расчётов между странами объединения в сфере экономической деятельности. Путин подчеркнул, что члены организации так или иначе будут двигаться к решению этих проблем. Он также поздравил новые страны, которые вошли в состав БРИКС.

"Сделаем всё, чтобы роль БРИКС в мире продолжала расти", — подчеркнул российский лидер.

Напомним, саммит БРИКС прошёл в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Он стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин выступил на мероприятиях саммита по видеосвязи. Сегодня члены объединения приняли итоговую декларацию и объявили о членстве в организации с 2024 года шести новых стран — Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.

Обложка ©

ТАСС / Бобылёв Сергей

Максим Плетнёв
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