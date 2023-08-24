Путин рассказал об итогах саммита БРИКС

Согласование итоговой декларации 15-го саммита БРИКС было непростым. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

Выступление Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Видео © LIFE

"Работа была непростой. Президент [ЮАР Сирил] Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи.

По его словам, одним из самых важных вопросов стал вопрос единой расчётной валюты. Также особо обсуждалась тема организации расчётов между странами объединения в сфере экономической деятельности. Путин подчеркнул, что члены организации так или иначе будут двигаться к решению этих проблем. Он также поздравил новые страны, которые вошли в состав БРИКС.

"Сделаем всё, чтобы роль БРИКС в мире продолжала расти", — подчеркнул российский лидер.