Путин рассказал об итогах саммита БРИКС
Путин: Согласование итоговой декларации БРИКС было непростым
Согласование итоговой декларации 15-го саммита БРИКС было непростым. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
Выступление Владимира Путина на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Видео © LIFE
"Работа была непростой. Президент [ЮАР Сирил] Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи.
По его словам, одним из самых важных вопросов стал вопрос единой расчётной валюты. Также особо обсуждалась тема организации расчётов между странами объединения в сфере экономической деятельности. Путин подчеркнул, что члены организации так или иначе будут двигаться к решению этих проблем. Он также поздравил новые страны, которые вошли в состав БРИКС.
"Сделаем всё, чтобы роль БРИКС в мире продолжала расти", — подчеркнул российский лидер.
Напомним, саммит БРИКС прошёл в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Он стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашённых вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин выступил на мероприятиях саммита по видеосвязи. Сегодня члены объединения приняли итоговую декларацию и объявили о членстве в организации с 2024 года шести новых стран — Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.
ТАСС / Бобылёв Сергей