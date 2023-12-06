Путин отметил "беспрецедентно высокий уровень" отношений России и ОАЭ 6 декабря, 11:39 Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин начал переговоры с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби со слов о крепких взаимоотношениях двух стран, подчеркнув их "беспрецедентно высокий уровень".

"Сегодня наши отношения благодаря вашей позиции вышли на беспрецедентно высокий уровень. И мы с вами в постоянном контакте, и наши коллеги постоянно работают друг с другом", — отметил российский лидер.

Путин добавил, что ОАЭ оказался в числе главных торговый партнёров России в арабском мире. По словам президента, товарооборот между государствами вырос на 67,7%, а к концу года ожидается очередной рост показателей.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин прибыл в Абу-Даби. У него запланированы переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Политики обсудят актуальную политическую повестку и дальнейшее развитие российско-эмиратского сотрудничества.

Авторы Татьяна Миссуми