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6 декабря, 11:37

Путин и Аль Нахайян не планируют подписывать совместные документы на переговорах

<p>Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Обложка © ТАСС / POOL / Илья Питалев</p>

Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Обложка © ТАСС / POOL / Илья Питалев

Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян по итогам переговоров в Абу-Даби не планируют подписывать какие-либо совместные документы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет. Таких планов нет", — сообщил Песков ТАСС.

"Успех!": Песков поделился с Лайфом ожиданиями от визита Путина в ОАЭ

"Успех!": Песков поделился с Лайфом ожиданиями от визита Путина в ОАЭ

Напомним, что сегодня президент России прибыл в восточную страну. У Путина запланированы переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Ожидается, что политики обсудят актуальную политическую повестку и дальнейшее развитие российско-эмиратского сотрудничества. В честь приезда российского лидера даже украсили небо Абу-Даби в цвета государственного флага РФ.

Александра Мышляева
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