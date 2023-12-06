Путин и Аль Нахайян не планируют подписывать совместные документы на переговорах

Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян по итогам переговоров в Абу-Даби не планируют подписывать какие-либо совместные документы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, что сегодня президент России прибыл в восточную страну. У Путина запланированы переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Ожидается, что политики обсудят актуальную политическую повестку и дальнейшее развитие российско-эмиратского сотрудничества. В честь приезда российского лидера даже украсили небо Абу-Даби в цвета государственного флага РФ.