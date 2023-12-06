Регион

Уведомления отключены

6 декабря, 20:23

Переговоры Путина и наследного принца Саудовской Аравии завершились

<p>Владимир Путин и Мухаммед бен Салман Аль Сауд перед началом переговоров. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/72921/photos/73848" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Мухаммед бен Салман Аль Сауд перед началом переговоров. Обложка © Kremlin.ru

Переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда завершились. Они продолжались более трёх часов.

Встреча проходила во дворце Аль-Ямама в Эр-Рияде. Путин и наследный принц обсудили развитие двусторонних отношений стран, также российский лидер пригласил Мухаммеда бен Салмана посетить РФ — кронпринц принял приглашение.

Путин на встрече с кронпринцем Аль Саудом признался, что ждал его в Москве

Путин на встрече с кронпринцем Аль Саудом признался, что ждал его в Москве

Напомним, утром 6 декабря Путин прибыл в Абу-Даби, весь полёт его борт сопровождали истребители Су-35С ВКС России. После встречи с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Путин по-арабски поблагодарил его за оказанный приём. Позже президент РФ прилетел с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. Его сопровождал небесный кортеж из Су-35.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Путин
  • оаэ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров