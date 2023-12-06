Переговоры Путина и наследного принца Саудовской Аравии завершились
Владимир Путин и Мухаммед бен Салман Аль Сауд перед началом переговоров. Обложка © Kremlin.ru
Переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда завершились. Они продолжались более трёх часов.
Встреча проходила во дворце Аль-Ямама в Эр-Рияде. Путин и наследный принц обсудили развитие двусторонних отношений стран, также российский лидер пригласил Мухаммеда бен Салмана посетить РФ — кронпринц принял приглашение.
Напомним, утром 6 декабря Путин прибыл в Абу-Даби, весь полёт его борт сопровождали истребители Су-35С ВКС России. После встречи с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Путин по-арабски поблагодарил его за оказанный приём. Позже президент РФ прилетел с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. Его сопровождал небесный кортеж из Су-35.