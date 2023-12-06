Путин на встрече с кронпринцем Аль Саудом признался, что ждал его в Москве

Президент РФ Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом признался, что надеялся на встречу в Москве, но в итоге планы сорвались, поэтому российский лидер решил приехать сам.

Путин на встрече с принцем Аль Саудом в Эр Рияде заявил, что ждал его в Москве. Видео © LIFE

"Мы ждали вас в Москве. Знаю, что обстоятельства внесли коррективы в эти планы. Но, как я уже сказал, ничего уже не может помешать развитию наших дружеских отношений", — сказал российский лидер.