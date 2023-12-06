Путин на встрече с кронпринцем Аль Саудом признался, что ждал его в Москве
Президент РФ Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом признался, что надеялся на встречу в Москве, но в итоге планы сорвались, поэтому российский лидер решил приехать сам.
Путин на встрече с принцем Аль Саудом в Эр Рияде заявил, что ждал его в Москве. Видео © LIFE
"Мы ждали вас в Москве. Знаю, что обстоятельства внесли коррективы в эти планы. Но, как я уже сказал, ничего уже не может помешать развитию наших дружеских отношений", — сказал российский лидер.
Путин пояснил, что, находясь в регионе с плановым визитом, воспользовался приглашением приехать и пообщаться и с принцем, а также со всеми остальными друзьями, с которыми Россия около семи лет активно развивает отношения. Однако президент отметил, что следующая встреча должна состояться в Москве. Приглашение Аль Сауд принял и назвал Путина особенным гостем для королевства.
Сегодня утром российский лидер прибыл для переговоров в Абу-Даби, причём истребители Су-35С ВКС России сопровождали его борт на протяжении всего полёта. А после встречи с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Путин по-арабски поблагодарил его за оказанный приём. Позже президент РФ прилетел с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. Его сопровождал небесный кортеж из Су-35.
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