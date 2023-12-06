Путин прилетел в Эр-Рияд под охраной небесного кортежа из Су-35

Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. В ходе ближневосточного турне главы государства планируется обсудить перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества России и стран региона, а также актуальную международную проблематику.