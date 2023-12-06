Путин прилетел в Эр-Рияд под охраной небесного кортежа из Су-35
Путин прилетел с рабочим визитом в Саудовскую Аравию
Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. В ходе ближневосточного турне главы государства планируется обсудить перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества России и стран региона, а также актуальную международную проблематику.
Путин прибыл в Саудовскую Аравию. Видео © t.me / Кремль. Новости
У Путина в графике переговоры в Эр-Рияде с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом.
Напомним, что Лайф первым из мировых СМИ сообщил о запланированном визите Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Сегодня утром российский лидер прибыл для переговоров в Абу-Даби, причём истребители Су-35С ВКС России сопровождали борт президента на протяжении всего полёта. А после встречи с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Путин по-арабски поблагодарил его за оказанный приём.
t.me / Кремль. Новости