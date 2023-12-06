Российские "сушки" сопроводили самолёт Путина на всём пути до Абу-Даби

Истребители Су-35С ВКС России сопровождали борт президента РФ Владимира Путина на протяжении всего полёта в Абу-Даби. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Истребители Су-35С выполнили авиационное сопровождение на всём пути перелёта Владимира Путина в ОАЭ. Видео © T.me / Минобороны России

"На протяжении полёта президентского самолёта до посадки в Абу-Даби главу государства сопровождали четыре истребителя ВКС России Су-35С. Упомянутые истребители несли штатное вооружение различного класса", — сказал он журналистам.

По словам Пескова, российские истребители стартовали с оперативного аэродрома, причём в довольно сложных метеоусловиях: шёл сильный дождь и дул мощный ветер. За штурвалом находились лётчики первого класса.

"Для авиационного сопровождения президентского самолёта были получены специальные пролётные разрешения от государств, над территорией которых осуществлялся пролёт. Мы признательны этим государствам за сотрудничество", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Вместе с тем он добавил, что Су-35 хорошо известны как в ОАЭ, так и во всём регионе, там к нашим машинам проявляют повышенный интерес.