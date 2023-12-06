Кадыров заявил, что Россию сегодня поддерживает как минимум половина Арабского мира

Отношения России с Объединёнными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией можно назвать братскими. Таким мнением поделился глава Чечни Рамзан Кадыров с нашими коллегами из RT.

По мнению лидера Чеченской Республики, Москву сегодня поддерживает по меньшей мере половина Арабского мира. А ближневосточное турне Владимира Путина, в котором его сопровождает в том числе и Кадыров, ещё больше укрепит эту связь.