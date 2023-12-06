Кадыров заявил, что Россию сегодня поддерживает как минимум половина Арабского мира
Глава Чечни Кадыров назвал отношения РФ с ОАЭ и Саудовской Аравией братскими
Отношения России с Объединёнными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией можно назвать братскими. Таким мнением поделился глава Чечни Рамзан Кадыров с нашими коллегами из RT.
По мнению лидера Чеченской Республики, Москву сегодня поддерживает по меньшей мере половина Арабского мира. А ближневосточное турне Владимира Путина, в котором его сопровождает в том числе и Кадыров, ещё больше укрепит эту связь.
Напомним, что Лайф первым из мировых СМИ сообщил о запланированном визите Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Сегодня российский лидер прибыл для переговоров в Абу-Даби, причём истребители Су-35С ВКС России сопровождали борт президента на протяжении всего полёта. Путин уже провёл встречу с президентом Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и по-арабски поблагодарил его за оказанный приём.