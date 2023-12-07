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6 декабря, 21:32

Песков рассказал, какими подарками обменялись лидеры России и ОАЭ

Песков рассказал, что президент ОАЭ Нахайян подарил Путину мозаику

Президент России Владимир Путин подарил лидеру Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну картину с его изображением, а в ответ получил мозаику. Об этом рассказал журналистам на борту самолёта, возвращавшего домой российскую делегацию, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, какими подарками обменялись лидеры РФ и ОАЭ. Видео © LIFE

На вопрос корреспондента Лайфа, какие презенты были в Саудовской Аравии, представитель Кремля ответил, что этот визит был рабочим и подарков не предполагал.

Песков рассказал Лайфу, почему Путина в полёте сопровождал кортеж Су-35

Песков рассказал Лайфу, почему Путина в полёте сопровождал кортеж Су-35

Напомним, сегодня утром российский лидер прибыл для переговоров в Абу-Даби, причём истребители Су-35С ВКС России сопровождали борт президента на протяжении всего полёта. После встречи с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном Путин по-арабски поблагодарил его за оказанный приём. Затем борт номер один вылетел в Эр-Рияд, там у президента была запланирована встреча с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Она состоялась во дворце Аль-Ямама в Эр-Рияде и продолжалась более трёх часов. К настоящему времени переговоры завершились.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Александр Юнашев
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