Песков рассказал, какими подарками обменялись лидеры России и ОАЭ

Президент России Владимир Путин подарил лидеру Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну картину с его изображением, а в ответ получил мозаику. Об этом рассказал журналистам на борту самолёта, возвращавшего домой российскую делегацию, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос корреспондента Лайфа, какие презенты были в Саудовской Аравии, представитель Кремля ответил, что этот визит был рабочим и подарков не предполагал.