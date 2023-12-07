Песков рассказал, какими подарками обменялись лидеры России и ОАЭ
Песков рассказал, что президент ОАЭ Нахайян подарил Путину мозаику
Президент России Владимир Путин подарил лидеру Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну картину с его изображением, а в ответ получил мозаику. Об этом рассказал журналистам на борту самолёта, возвращавшего домой российскую делегацию, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, какими подарками обменялись лидеры РФ и ОАЭ. Видео © LIFE
На вопрос корреспондента Лайфа, какие презенты были в Саудовской Аравии, представитель Кремля ответил, что этот визит был рабочим и подарков не предполагал.
Напомним, сегодня утром российский лидер прибыл для переговоров в Абу-Даби, причём истребители Су-35С ВКС России сопровождали борт президента на протяжении всего полёта. После встречи с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном Путин по-арабски поблагодарил его за оказанный приём. Затем борт номер один вылетел в Эр-Рияд, там у президента была запланирована встреча с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Она состоялась во дворце Аль-Ямама в Эр-Рияде и продолжалась более трёх часов. К настоящему времени переговоры завершились.
Кадр из видео LIFE